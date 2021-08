Κοινωνία

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Βαρυμπόμπη. Εκλεισε η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας. Μήνυμα από το 112





Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση κοντά στα βασιλικά κτήματα στη Βαρυμπόμπη.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά της Βαρυμπόμπης. Αυτή την ώα επιχειρούν 104 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 35 οχήματα και το μηχανοκίνητο ειδικό τμήμα πυροσβεστικών επιχειρήσεων, πέντε ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη, με τη συνδρομή εθελοντών πυροσβεστών και υδροφόρων ΟΤΑ.

Λόγω της φωτιάς τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας το κύκλωμα υπερυψηλής τάσης (400 κιλοβόλτ) Αχαρνών-Αγίου Στεφάνου, προκαλώντας προβλήματα βύθισης της τάσης του ρεύματος, τα οποία έγιναν αισθητά σε όλη την Αττική.

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρου Τατοΐου από τη λεωφόρο Κύμης ως την οδό Ερυθραίας

Από την Ερυθραίας ως τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης και

Από στην Τατοΐου από την Πάρνηθος (στην Ιπποκράτειο Πολιτεία )

Κλειστή είναι και η Εθνική Αθηνών Λαμίας από το ύψος της Λυκόβρυσης προς τη Λαμία και από το ύψος του Αγίου Στεφάνου προς τον Πειραιά.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συντονίζει ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο οποίος βρίσκεται σημείο.

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Βαρυμπομπης και του Κρυονερίου έλαβαν μήνυμα απο το 112 ώστε να κλείσουν τα παράθυρά τους και να παραμείνουν σε ετοιμότητα.





#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Βαρυμπόμπη, του δήμου Αχαρνών.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 3, 2021

