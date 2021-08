Οικονομία

ΥΠΟΙΚ – Πάγιες Δαπάνες: τροποποιείται η Β’ φάση

Τι ισχύει για τις νέες επιχειρήσεις, αλλά και αυτές που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα.

Όπως ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομικών, δημοσιεύθηκαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τις οποίες τροποποιείται η ΚΥΑ για τη Β΄ φάση του μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών (ΦΕΚ Β΄ 3492/31.7.2021 και Β΄ 3529/3.8.2021).

Με την εν λόγω τροποποίηση διευκρινίζεται ότι οι νέες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020), δύναται να ενταχθούν στο μέτρο με βάση το σημείο 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον εμφανίζουν ζημία και μείωση τζίρου κατά 30% κατά την επιλέξιμη περίοδο, σε σχέση με το 2019.

Σε περίπτωση που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια, τότε μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο σύμφωνα με το τμήμα 3.1. του Προσωρινού Πλαισίου, εφόσον τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του έτους 2020 είναι μικρότερα κατά τουλάχιστον 30% από το σύνολο εξόδων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους πωληθέντων, ανεξαρτήτως της μείωσης του κύκλου εργασιών τους ή των εσόδων τους.

Παράλληλα, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως την 9η Αυγούστου 2021. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).

