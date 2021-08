Οικονομία

Πρόβλημα στο ρεύμα από τη φωτιά στη Βαρυμπόμπη

Αισθητά είναι τα προβλήματα βύθισης στην Αττική, λόγω του προβλήματος με τη φωτιά στη Βαρυμπόμπη.

πανήλθαν σε λειτουργία τα κυκλώματα υπερυψηλής τάσης (400 κιλοβόλτ) που τέθηκαν νωρίτερα εκτός εξαιτίας της πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη, κοντά στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Αγίου Στεφάνου του ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Διαχειριστή, η βλάβη προκάλεσε διαταραχή τάσης με συνέπεια να επηρεαστεί η τροφοδοσία φορτίων της τάξης των 200 MW.

Επισημαίνεται ακόμη ότι δεν υπάρχει ζημιά ή βλάβη στις υποδομές του Συστήματος Μεταφοράς αλλά και ότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με την Πολιτική Προστασία για την αντιμετώπιση του.

