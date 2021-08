Κοινωνία

Δάφνη: προφυλακιστέος ο συζυγοκτόνος

Ο 39χρονος καθ΄ομολογία συζυγοκτόνος της Δάφνης κρίθηκε προφυλακιστέος με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, μετά την απολογία του.

Το πρωί ο 39χρονος, αλβανικής καταγωγής, προσήχθη στον 12ο τακτικό ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για την δολοφονία της 31χρονης γυναίκας του.

Σε βάρος του, ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράνομη οπλοφορία- οπλοχρησία σε βάρος της συζύγου του.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του στον ανακριτή άλλαξε γραμμή σε σχέση με όσα είπε στην προανακριτική του κατάθεση στους αστυνομικούς. Σήμερα, υποστήριξε ότι η σύζυγός του δεν κοιμόταν όταν της επιτέθηκε με το μαχαίρι. Επίσης ισχυρίστηκε ότι υπάρχει πειστήριο που δείχνει ότι το θύμα είχε εξωσυζυγική σχέση.

Σημειώνεται ότι κατά την προσαγωγή του καθ΄ομολογία δράστη στο γραφείο του ανακριτή τον λίντσαραν 10 περίπου συγγενείς της άτυχης γυναίκας, οι οποίοι εκσφενδόνισαν μπουκάλια νερού και ποτήρια με καφέ. Δύο από τους συγγενείς επιχείρησαν να τον χτυπήσουν στο πρόσωπο με μπουνιά, όμως απέτρεψαν το γεγονός οι αστυνομικοί που τον συνόδευαν. Παράλληλα, οι συγγενείς επιχείρησαν να μπουν μέσα στο κτίριο όπου βρίσκεται το γραφείο του ανακριτή αλλά οι αστυνομικοί τους εμπόδισαν.

Το μεσημέρι οι αστυνομικοί έβγαλαν τον κατηγορούμενο από τα κρατητήρια του κτιρίου 9 στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου ν' αποφύγουν τους οργισμένους συγγενείς της άτυχης γυναίκας.

