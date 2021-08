Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Τήλο

Ισχυρή σεισμική δόνηση "ταρακούνησε" την Τήλο και τα γύρω νησιά. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση 5 βαθμών Ρίχτερ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, σημειώθηκε στις 15: 38 στη θαλάσσια περιοχή της Τήλου.

Ο σεισμός όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δήμαρχος Τήλου Μαρία Καμμά έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο νησί, όπως και στα γύρω νησιά.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην θαλάσσια περιοχή 27 χιλιόμετρα δυτικά- νοτιοδυτικά της Τήλου και σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ Τήλου και Νισύρου υπάρχει έντονη σεισμική δραστηριότητα στην διάρκεια των τελευταίων ημερών

