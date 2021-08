Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Καραλής 4ος στον τελικό του επί κοντώ (εικόνες)

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγη στην 4η θέση στον τελικό του επί κοντώ μαζί με τον Αμερικανό Κέισι Λάιτφουτ, κατά την 5η ημέρα των αγώνων στίβου στους Ολυμπιακούς του Τόκιο.



Στην πρώτη συμμετοχή του στη διοργάνωση, ο Έλληνας άλτης υπερέβη τα 5.80μ, επίδοση με την οποία ισοφάρισε το ατομικό ρεκόρ του (έχει κάνει το ύψος από τις 4/3/2018 στο Μπέρμιγχαμ, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού).





Παράλληλα ο Καραλής, ο οποίος έφθασε στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, σημείωσε νέο Πανελλήνιο ρεκόρ Κ23, ενώ άφησε πίσω του μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος, όπως τους Πιότρ Λίσεκ (Πολωνία) και Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία).

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε το μεγάλο φαβορί και παγκόσμιος ρέκορντμαν του αγωνίσματος, Άρμαντ Ντουπλάντις, με 6.02μ (δοκίμασε να καταρρίψει και το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.19μ χωρίς επιτυχία), που είναι και το πρώτο του στη διοργάνωση, ενώ το ασημένιο πήρε ο Αμερικανός Κρίστοφερ Νίλσεν με 5.97μ και το χάλκινο ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Ρίο, Τιάγκο Μπραζ (Βραζιλία), με 5.87μ.

Η κατάταξη στον τελικό:

Άρμαν Ντουπλάντις (Σουηδία) 6.02μ Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.97μ Τιάγκο Μπραζ (Βραζιλία) 5.87μ Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 5.80μ Κέισι Λάιτφουτ (ΗΠΑ) 5.80μ Πιότρ Λίσεκ (Πολωνία) 5.80μ Χάρι Κόπελ (Βρετανία) 5.80μ Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) 5.70μ