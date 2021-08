Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση για την υποβολή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.



Με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου και η καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων (Ιουλίου και Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, αλλά και για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι πολίτες, οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί, εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο παράτασης, δεδομένης της επερχόμενης έκδοσης των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι για την παροχή έκπτωσης 3% στο συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση, τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 27 Αυγούστου και να καταβάλουν εφάπαξ τον φόρο μέχρι και τις 31 Αυγούστου.

«Η Κυβέρνηση, με πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας, των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της κοινωνίας, παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, για να στηρίζει και να διευκολύνει τους πολίτες», τονίζει σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Παράλληλα, τονίζεται ότι για το 70% των φορολογικών δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί μέχρι σήμερα, δεν προκύπτει πληρωμή φόρου. Ειδικότερα, για την πλειοψηφία των δηλώσεων αυτών ο φόρος που προκύπτει είναι μηδενικός, ενώ σημαντικός αριθμός φορολογουμένων λαμβάνει επιστροφή φόρου.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται και σε φορολογικά μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση, όπως η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας με τους μειωμένους συντελεστές, η αναστολή των τεκμηρίων διαβίωσης, καθώς της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να ασκεί μια φορολογική πολιτική με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τήλο

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: Έκλεισε η εθνική Αθηνών – Λαμίας (εικόνες)

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Καραλής 4ος στον τελικό του επί κοντώ (εικόνες)