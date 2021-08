Κοινωνία

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: Μήνυμα στο 112 για εκκένωση

Αναφορές για εγκλωβισμένους. Εκκενώνονται και οι Θρακομακεδόνες Πληροφορίες για καμένα σπίτια. Έκλεισε ξανά η εθνική Αθηνών - Λαμίας.

Αναφορές για εγκλωβισμένους στην περιοχή της Βαρυμπόμπης από τη μεγάλη πυρκαγιά έχουν γίνει στην αστυνομία που αυτή την ώρα πραγματοποιεί επιχείρηση για την απομάκρυνση των πολιτών, ενώ με νέο μήνυμα από το 112 εκκενώνονται οι Θρακομακεδόνες προς τις Αχαρνές.

Ωστόσο όπως έγινε γνωστό από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ επειδή είναι δύσκολη η πρόσβαση στα σημεία έχει ζητηθεί και η συνδρομή της Πυροσβεστικής για να γίνει με ασφάλεια η απομάκρυνση.

Εν τω μεταξύ διακόπηκε και πάλι η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας από το ύψος του Αγίου Στεφάνου προς Πειραιά και από το ύψος της Λυκόβρυσης προς Λαμία.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112 για γενική απομάκρυνση των κατοίκων της Βαρυμπόμπης και του οικισμού Αδάμες εστάλη το απόγευμα της Τρίτης,καθώς η φωτιά κάει ανεξέλεγκτη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν καεί κάποια σπίτια.

Το μήνυμα αναφέρει: «Αν είστε στη Βαρυμπόμπη ή στις Αδάμες εκκενώστε προς Θρακομακεδόνες για λόγους ασφαλείας».

Ήδη στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας για να διευκολύνουν την απομάκρυνση των κατοίκων σε ασφαλή σημεία.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά. Αυτή την ώρα επιχειρούν 350 πυροσβέστες με δέκα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 70 οχήματα και το μηχανοκίνητο ειδικό τμήμα πυροσβεστικών επιχειρήσεων, πέντε ελικόπτερα και πέντε αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και το ρωσικό Beriev-200, με τη συνδρομή εθελοντών πυροσβεστών και υδροφόρων ΟΤΑ. Την επιχείρηση συντονίζει ο αρχηγός του ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Βαρυμπόμπη, όπου οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν την εξάπλωσή της, κυρίως με τα εναέρια μέσα που κάνουν συνεχώς ρίψεις νερού.

Ταυτόχρονα η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, στους κατοίκους της περιοχής να κλείσουν καμινάδες, πόρτες και παράθυρα για να μην μπουν καύτρες στα σπίτια τους.

Το μήνυμα αναφέρει:



«Επείγουσα ειδοποίηση Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 03-08-2021, 14.25. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βαρυμπόμπης ή Κρυονερίου, κλείστε όλες τις καμινάδες, παράθυρα, πόρτες ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείστε τις οδηγίες των αρχών. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».





Σημειώνεται ότι έγιναν και αρκετές εκρήξεις που μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί από πού προήλθαν κάτι που θα διευκρινιστεί αφού τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά.

«Η φωτιά στη Βαρυμπόμπη είναι ανεξέλεγκτη και έχουν κινητοποιηθεί πολλές δυνάμεις», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής Βασίλης Κόκκαλης.

Εκκενώθηκε παιδική κατασκήνωση

Στην εκκένωση της παιδικής κατασκήνωσης «Χαρούμενο Χωριό», που λειτουργεί σε χώρο της ΣΤΑ.ΣΥ. στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, προχώρησε στις 3 το μεσημέρι η Ελληνική Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Ειρήνη», από όπου τα παρέλαβαν οι γονείς τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, στην κατασκήνωση φιλοξενούνταν 64 παιδιά, 29 ομαδάρχες και 9 εργαζόμενοι. Λεωφορεία παρέλαβαν τα παιδιά, τα οποία συντεταγμένα και υπό τη συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ. κατέφθασαν σε χώρο στάθμευσης του σταθμού της Γραμμής 1 «Ειρήνη». Από εκεί οι γονείς, που είχαν ήδη ενημερωθεί, παραλαμβάνουν τα παιδιά τους.

Η κατασκήνωση εκκενώθηκε και από τους εργαζόμενους, αλλά και ομαδάρχες, που είχαν παραμείνει εθελοντικά ως ομάδες πυρασφάλειας, με νεότερη εντολή της ΕΛ.ΑΣ. Οι 102 συνολικά διαμένοντες στην κατασκήνωση είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. «Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. ευχαριστεί την ΕΛ.ΑΣ., την Π.Υ. και τους εργαζόμενους στην κατασκήνωση για την πολύτιμη συνδρομή τους στην επιτυχημένη έκβαση της επιχείρησης απομάκρυνσης των παιδιών» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Παράλληλα η Αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία λόγω της πυρκαγιάς στους δρόμους:



Τατοΐου από Λ. Κύμης έως την οδό Ερυθραίας, στην Ερυθραίας από το ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης και στην Τατοΐου από την οδό Πάρνηθος (Ιπποκράτειο Πολιτεία- ταβέρνα Λάμπρος).

Αναστέλλονται σιδηροδρομικά δρομολόγια λόγω της πυρκαγιάς

Αναστέλλονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 56,58 και 59 στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα και ομοίως τα δρομολόγια Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα, λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.

ΑΔΜΗΕ-Επανήλθαν τα κυκλώματα υπερυψηλής τάσης

Επανήλθαν σε λειτουργία τα κυκλώματα υπερυψηλής τάσης (400 κιλοβόλτ) που τέθηκαν νωρίτερα εκτός εξαιτίας της πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη, κοντά στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Αγίου Στεφάνου του ΑΔΜΗΕ. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Διαχειριστή, η βλάβη προκάλεσε διαταραχή τάσης με συνέπεια να επηρεαστεί η τροφοδοσία φορτίων της τάξης των 200 MW. Επισημαίνεται ακόμη ότι δεν υπάρχει ζημιά ή βλάβη στις υποδομές του Συστήματος Μεταφοράς αλλά και ότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με την Πολιτική Προστασία για την αντιμετώπιση του.

Επίσης, με νεότερη ενημέρωση, ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η φωτιά στη Βαρυμπόμπη ξεκίνησε από εγκαταστάσεις του Διαχειριστή. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, δεν σημειώθηκαν εκρήξεις σε Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης ή Υποσταθμούς ενώ οι θόρυβοι που ακούστηκαν από τις εγκαταστάσεις οφείλονται σε χειρισμούς που γίνονται στον εξοπλισμό κάθε φορά που ένα κύκλωμα βγαίνει εκτός λειτουργίας. Οι βυθίσεις τάσεις που σημειώνονται στην Αττική εξαιτίας της πυρκαγιάς έχουν θέσει εκτός λειτουργίας πολλούς φωτεινούς σηματοδότες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

