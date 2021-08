Αθλητικά

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: Ο Αντετοκούνμπο ακύρωσε την γιορτή στα Σεπόλια

Την ανακοίνωση για την ακύρωση της γιορτής έκανε ο ίδιος μέσω Twitter.



Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενημέρωσε πως ακυρώνεται η σημερινή γιορτή στα Σεπόλια, λόγω της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη στην Βαρυμπόμπη.

Συγκεκριμένα, στο twitter έγραψε:

«Ευχόμαστε να μην έχουμε θύματα από τη φωτιά. Εννοείται ότι ακυρώνουμε τη σημερινή γιορτή στα Σεπόλια. Θα ενημερώσουμε για νέα μέρα κ ώρα!»

Εννοείται ότι ακυρώνουμε τη σημερινή γιορτή στα Σεπόλια???????? Θα ενημερώσουμε για νέα μέρα κ ώρα! ??

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 3, 2021

