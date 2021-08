Κοινωνία

Καύσωνας: Νέο ρεκόρ με θερμοκρασία 47,1 βαθμούς

Σε ποια περιοχή ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 47 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζεται και την Τετάρτη ο ισχυρός καύσωνας.



Ο παρατεταμένος και σήμερα καύσωνας σε ολόκληρη τη χώρα, είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί νέο θερμοκρασιακό ρεκόρ, με τον υδράργυρο να σπάει το φράγμα των 47 βαθμών.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το θερμόμετρο έφτασε ή ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 205 σταθμούς και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε 59 σταθμούς. Η απολύτως μέγιστη θερμοκρασία ήταν οι 47,1 βαθμοί Κελσίου στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και ακολούθησαν Μακρακώμη Φθιώτιδας (46,2), Αρφαρά Μεσσημίας (46,1), Στυλίδα Φθιώτιδας (45,9), Κρανίδι (45,8), Σπάρτη (45,7) και 'Αργος (45,6).

Στην Αττική, η υψηλότερη θερμοκρασία (45 βαθμοί) καταγράφηκε στους σταθμούς του Ασπροπύργου και στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ). Ωστόσο, στα παραθαλάσσια μέρη, η επίδραση της θαλάσσιας αύρας διατήρησε τη θερμοκρασία αισθητά πιο χαμηλή, στα επίπεδα των 37 βαθμών Κελσίου, με υψηλή ωστόσο την αίσθηση της δυσφορίας λόγω της αυξημένης υγρασίας.

Την Τετάρτη θα συνεχιστεί ο ισχυρός καύσωνας σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ σε πολύ υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, όπου το αίσθημα δυσφορίας θα είναι πολύ έντονο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 17 έως 40-42 βαθμούς, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία από 17 έως 43-45, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 20 έως 42-43 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 40-42, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 20 έως 40-43 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και στο Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 42-44 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς έως 3 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις με εξασθένηση μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 41-43 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς βόρειοι και από το μεσημέρι νότιοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38-39 βαθμούς.

