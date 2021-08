Κοινωνία

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Έκτακτη ενημέρωση από τον Χαρδαλιά

Έκτακτη ενημέρωση στις 21:00 από τον Ν. Χαρδαλιά για την εξέλιξη των σημερινών πυρκαγιών.

Έκτακτη ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στις 21:00 από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά για την εξέλιξη των σημερινών πυρκαγιών.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη σύσκεψη υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να γίνει αποτίμηση για όλες τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα και τη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στο Συντονιστικό Κέντρο Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι, όπου νωρίτερα μετέβη και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

