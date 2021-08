Κοινωνία

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Κάτοικοι και ένας πυροσβέστης στο νοσοκομείο

Με ήπια αναπνευστικά προβλήματα έξι κάτοικοι της Βαρυμπόμπης στο Σισμανόγλειο και ένας πυροσβέστης με δύσπνοια στο ΓΝΑ 251. Σε πλήρη ετοιμότητα οι υγειονομικές δομές.

Με ήπια αναπνευστικά προβλήματα έχουν διακομιστεί στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο έξι κάτοικοι της περιοχής της Βαρυμπόμπης, λόγω της φωτιάς, καθώς και ένας πυροσβέστης με δύσπνοια έχει διακομιστεί στο ΓΝΑ 251.

Οι υγειονομικές δομές της περιοχής βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας το ΕΚΑΒ.

Στην περιοχή βρίσκονται μια Κινητή Ιατρική Μονάδα, μία μηχανή, ένα όχημα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) και 9 ασθενοφόρα.

“Σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας το ΕΚΑΒ: Στην περιοχή βρίσκονται μια Κινητή Ιατρική Μονάδα, 1 μηχανή, 1 όχημα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) και 9 ασθενοφόρα. Σε πλήρη ετοιμότητα οι υγειονομικές δομές της περιοχής”, ενημερώνει το υπουργείο Υγείας.

