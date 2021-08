Κοινωνία

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές υπάρχουν προβλήματα ηλεκτροδότησης.



Ανεξέλεγκτο μαίνεται το πύρινο μέτωπο στη Βαρυμπόμπη προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε Ψυχικό, Χαλάνδρι, Μεταμόρφωση, Νέα Ερυθραία και Παλαιό Φάληρο.

Οι διακοπές προκλήθηκαν λόγω βλαβών στη χαμηλή τάση και δεν έχουν δεν έχουν εκταταμένο χαρακτήρα.

Στην έκτακτη σύσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου του ΑΔΜΗΕ προχωρήσαμε στην ενεργοποίηση σχεδίων για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη και του παρατεταμένου καύσωνα στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. pic.twitter.com/JDijmRrlvm — Kostas Skrekas | Κώστας Σκρέκας (@KostasSkrekas) August 3, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Καλαμάτα: Σκότωσε τη μητέρα του και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει

Φωτιά στην Εύβοια: Εκκένωση οικισμών

Έγκλημα στη Λάρισα: Το χρονικό της τραγωδίας