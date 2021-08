Πολιτική

Χρυσοχοΐδης - Χαρδαλιάς: 81 πυρκαγιές σε ένα 24ωρο - Μέλημά μας η ανθρώπινη ζωή

Έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ξενοδοχεία για τους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών.



«Θέλω να τονίσω ότι αυτές οι πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες δεν μας βρίσκουν απροετοίμαστους», τόνισε ο υπουργούς Προστασίας του Πολίτης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά την ενημέρωση για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στην περιοχή της Βαρυμπόμπης.

«Θα αναφερθώ στις εκκενώσεις των οικισμών πρωταρχικός μας στόχος είναι η προστασία της ζωής», τόνισε ο υπουργούς και πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες του κράτους ήταν παρούσες για την προστασία των πολιτών με αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνησης, επισημαίνοντας ότι η εκκένωση των περιοχών έγινε με υποδειγματικό τρόπο.

«Οι ώρες είναι κρίσιμες και οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε όλοι μας είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, η χώρα μας βιώνει ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο τις τελευταίες ημέρες, έναν από τους χειρότερους καύσωνες των τελευταίων 40 ετών», υπογράμμισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά την έκτακτη ενημέρωση για την εξέλιξη των σημερινών πυρκαγιών.

Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι ήταν μία πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για όλη τη χώρα με πολλές και δύσκολες στην αντιμετώπισή τους πυρκαγιές εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών. Συγκεκριμένα, όπως είπε το τελευταίο 24ωρο ξέσπασαν 81 δασικές πυρκαγιές στην επικράτεια. Όσον αφορά την πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη Αττικής, ανακοίνωσε ότι όσοι κάτοικοι των πυρόπληκτων γειτονιών της Αττικής δεν μπορούν να επιστρέψουν στις οικίες τους απόψε, μπορούν να καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΥ, στο 1135, όπου θα τους καθοδηγήσουν για τα ξενοδοχεία που μπορούν να τους φιλοξενήσουν με έξοδα του κράτους και για απόψε και για όσο χρειαστεί μέχρι να αποκατασταθεί η πρόσβαση στις οικίες τους, ενώ γνωστοποίησε ότι έχουν εξασφαλίσει δεκάδες δωμάτια σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο.

Σχετικά με την πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη, είπε ότι εκδηλώθηκε στις 13:25 στους πρόποδες της Πάρνηθας, στην περιοχή της Άνω Βαρυμπόμπης, σε δασική έκταση, ενώ υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τρία κύρια μέτωπα, στη Βαρυμπόμπη, στις Αδάμες και στους Θρακομακεδόνες. «Η κινητοποίηση και η επέμβαση ήταν άμεση δεδομένου ότι στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν ήδη σε διασπορά δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως προβλέπεται, γιατί στην Αττική σήμερα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως άλλωστε θα έχουμε και αύριο. Στην περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα επικράτησαν συνθήκες με μέγιστη θερμοκρασία τους 45 βαθμούς Κελσίου και σχετική υγρασία του αέρα κάτω από 10%. Οι ακραίες αυτές συνθήκες είναι αποτέλεσμα του ισχυρού κύματος καύσωνα που περίπου εδώ και μία εβδομάδα επηρεάζει τη χώρα μας», υπογράμμισε.

Πιο αναλυτικά, κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς τις μεσημεριανές ώρες ο άνεμος εμφάνιζε ριπές που έφταναν τα 6 μποφόρ. Όλα αυτά, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών κηλιδώσεων με τεράστια θερμικά φορτία σε περιοχή με συμπαγές δάσος και η πυρκαγιά αυτή δημιουργώντας το δικό της μικροκλίμα έλαβε επικίνδυνες διαστάσεις. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 520 πυροσβέστες με 17 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 150 οχήματα, το ΜΕΤΠΕ, 9 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 3 τους τα διέθεσε ο στρατός και 2 απ' αυτά χρησιμοποιήθηκαν για εναέριο συντονισμό, καθώς επίσης και 7 αεροσκάφη. Το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος βρίσκεται στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης για τον συντονισμό των δυνάμεων. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το μεσημέρι το σχέδιο "Δευκαλίων" και ο στρατός εκτός από εναέρια μέσα, τους διέθεσε ειδικά πεζοπόρα τμήματα και μηχανήματα έργου που βρίσκονται ήδη στο σημείο, ενώ πολυάριθμες εθελοντικές ομάδες αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής έχουν επέμβει σε τουλάχιστον 315 περιπτώσεις για συνδρομή στην απομάκρυνση και στον απεγκλωβισμό ατόμων, ενώ ισχυρές είναι και οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή, κυρίως για τη διασφάλιση της προσπέλασης των οχημάτων από τις οδούς των οικισμών που προαναφέρθηκαν. Συγκεκριμένα, συνδράμουν 305 αστυνομικοί με 80 οχήματα με δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, της ομάδας ΔΙΑΣ, της τροχαίας και της ασφάλειας, καθώς και της ΟΠΚΕ, όπως και τρεις διμοιρίες ΜΑΤ μαζί με ανώτατους αξιωματικούς από τη Δυτική και Βόρεια Αττική. Τις αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή συντονίζει ο υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. κ. Παπαδόπουλος. Ο αρχηγός του ΠΣ, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης συντονίζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έχει ενεργοποιηθεί στην περιοχή και διερευνά τα αίτια των πυρκαγιών. Για την ενημέρωση των κατοίκων εστάλησαν 5 sms από το 112 κι ένα ακόμα πριν από λίγο. Από την πρώτη στιγμή στο πεδίο βρέθηκε ο υπουργός κ. Χρυσοχοϊδης, επίσης στο πεδίο βρίσκεται και παραμένει ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Β. Παπαγεωργίου.

Ο κ. Χαρδαλιάς χαρακτήρισε την πυρκαγιά επικίνδυνη, συμπληρώνοντας ότι εξελίσσεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και την ίδια χρονική στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην ίδια περιοχή αντιμετώπιζαν άλλες δύο πυρκαγιές υπαίθρια επί της λεωφόρου Καραμανλή και Νίκης και επίσης επί της Λεωφόρου Καραμανλή και Χατζηπέτρου. Ακόμη, ανέφερε ότι τέθηκαν εκτός λειτουργίας σημαντικά κυκλώματα που τροφοδοτούν την Αττική με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί διαταραχή τάσης. «Ο ΑΔΜΗΕ σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό με τη ΓΓΠΠ απέτρεψε περαιτέρω προβλήματα και η βλάβη αποκαταστάθηκε. Σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και την υπουργό κ. Μενδώνη έχουμε λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για την προληπτική μεταφορά και απομάκρυνση έργων μεγάλης αξίας από το πρώην βασιλικό κτήμα Τατοϊου», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, ο κ. Χαρδαλιάς έδωσε στοιχεία για τις υπόλοιπες πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα στη χώρα, καθώς αυτή τη στιγμή τα ενεργά μέτωπα που είναι ανοιχτά ανέρχονται σε 40 με κυριότερα τα εξής. Στις 13:23 εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καστανιά της Ανατολικής Μάνης, η πυρκαγιά πήρε διαστάσεις και ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων εισηγήθηκε την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Καστανιά, Σελεγούδι, Άγιος Νικόλαος, Κόκκινα Λουριά. Είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 55 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 21 οχήματα και μέχρι πριν από λίγο επιχειρούσαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Στις 14:50 είχαμε νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ασκληπιείου στην Κω, επιχειρούσαν και επιχειρούν αυτή τη στιγμή 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Εισηγηθήκαμε την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Ασκληπιείου. Στις 15:40 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας, κι αυτή η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Με μήνυμα που απέστειλε το 112 ζητήθηκε η εκκένωση των οικισμών Λιβαδάκια, Άγιος Γεώργιος, Βασιλίτσι και Μεμί. Επιχειρούν 74 πυροσβέστες με 22 οχήματα και μέχρι πριν από λίγο με το τελευταίο φως επιχειρούσαν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στις 17:11 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτιά στην Εύβοια. Μέσω του 112 εστάλησαν 2 sms, το πρώτο στις 6 μ.μ. για εκκένωση των περιοχών Καλαμούδι και Ρετσινόλακκο και το δεύτερο στις 19:55 για εκκένωση στις περιοχές Σηπιάδα και Ρετσινόλακκος προς ασφαλή κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά εξελίσσεται μεταξύ των οικισμών Χρόνια και Λίμνης και επιχειρούν 95 πυροσβέστες 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 35 οχήματα και μέχρι πριν από λίγο 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

«Συνεχίζουμε να δίνουμε ώρα με την ώρα τη μάχη με πρωταρχικό μας μέλημα και απόλυτη προτεραιότητά μας να σώσουμε κάθε ανθρώπινη ζωή, πάντα προσπαθούμε να διαφυλάξουμε και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, πάντα το μυαλό μας είναι στο φυσικό μας περιβάλλον. Μπροστά όμως στον κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο. Όλες μας οι δυνάμεις δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό με αυταπάρνηση με πραγματική αυτοθυσία σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλη τη νύχτα», σημείωσε ενώ απηύθυνε έκκληση και έκανε παράκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα, οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς, ιδίως κατά τις επόμενες ημέρες, καθώς το φαινόμενο του καύσωνα θα συνεχιστεί αμείωτα και τις αμέσως προσεχείς ημέρες. «Καλούμε τους συμπολίτες μας σε πλήρη επαγρύπνηση και συναγερμό σε διαρκή κινητοποίηση σε κάθε γειτονιά, χωριό, πόλη», κατέληξε.

