Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Σε επιφυλακή η Αστυνομία στην Αττική

Με διαταγή του Αρχηγού της ΕΛΑΣ σε επιφυλακή τέθηκαν όλες οι αρμόδιες αστυνομικές διευθύνσεις της ΓΑΔΑ.



Σε επιφυλακή τέθηκαν όλες οι αρμόδιες αστυνομικές διευθύνσεις της ΓΑΔΑ, με διαταγή του Αρχηγού της ΕΛΑΣ αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, σύμφωνα με ενημέρωση από το Αρχηγείο του Σώματος, λόγω της πυρκαγιάς στην Βαρυμπόμπη.

Ειδικότερα, σε επιφυλακή τέθηκαν η Άμεση Δράση, η Τροχαία, η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Βορειοανατολικής και Δυτικής Αττικής, «για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση κάθε ζητήματος σχετικού με τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών και των περιουσιών τους», όπως αναφέρεται στη διαταγή.

Παράλληλα όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες της Αττικής τίθενται σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας, «με σκοπό την, σε συντρέχουσα περίπτωση, έγκαιρη και κατά το έπακρο δραστηριοποίησή τους».

Όπως έγινε γνωστό η απόφαση του Αρχηγού εκδόθηκε λόγω του γεγονότος ότι οι κάτοικοι των πυρόπληκτων περιοχών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αφήνοντάς τα ανασφάλιστα. Έτσι στις παραπάνω περιοχές θα περιπολούν συνεχώς αστυνομικές δυνάμεις για τη διαφύλαξη των περιουσιών.









