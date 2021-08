Life

Ζέτα Μακρυπούλια: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό της από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη

Μετά από 12 χρόνια κοινής πορείας η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Με μια κοινή τους δήλωση έκαναν γνωστό το τέλος της σχέσης τους: «Είμαστε αγαπημένοι, μετά από 12 χρόνια νιώσαμε μια κόπωση και για αυτόν τον λόγο πήραμε την απόφαση να μην είμαστε πια μαζί», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Το απόγευμα της Τρίτης η παρουσιάστρια του "Ρουκ Ζουκ" έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram, μετά την είδηση του χωρισμού της με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

