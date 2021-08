Κόσμος

ΗΠΑ: Νεκρός αστυνομικός μετά από πυροβολισμούς έξω από το Πεντάγωνο (εικόνες)

Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανταλλαγή πυρών σε σταθμό λεωφορείων.



Ένας αστυνομικός που φρουρούσε το Πεντάγωνο σκοτώθηκε έξω από το κτίριο στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, έγινε γνωστό από τον γερουσιαστή Μαρκ Γουόρνερ.

Ο Γούντροου Κάσι, ο επικεφαλής της Δύναμης Προστασίας του Πενταγώνου, ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες από ανταλλαγή πυρών σε έναν σταθμό λεωφορείων, όμως απέφυγε να διευκρινίσει αν κάποιος από αυτούς υπέκυψε.

Ο Κάσι αρνήθηκε επίσης να κάνει οποιαδήποτε εικασία για τα κίνητρα του δράστη ή να πει αν ο ένοπλος συνελήφθη. Πρόσθεσε όμως ότι οι αρχές δεν καταζητούν κάποιο άτομο.

Στην έρευνα για το περιστατικό συμμετέχει και το FBI. Ο Γουόρνερ είπε ότι λυπήθηκε όταν έμαθε ότι ένας αστυνομικός σκοτώθηκε «σε μια παράλογη πράξη βίας».

Το κτίριο του Πενταγώνου τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού για περίπου μιάμιση ώρα, μέχρι να λήξει το συμβάν.

