Σεισμός στη Νίσυρο

Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στο νησί.

Σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:53 στη Νίσυρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει ότι σήμερα, στις 22:53 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.6 στην κλίμακα Richter. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 346 χλμ. ΑΝΑ των Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 29 χλμ. ΝΝΔ της πόλης της Νισύρου.

