Καιρός - Καύσωνας: Αφόρητη ζέστη και αποπνικτική ατμόσφαιρα την Τετάρτη

Συνεχίζεται το ισχυρό κύμα καύσωνα σε όλη τη χώρα. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος και πολύ ζεστός προβλέπεται ο καιρός σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά κατά τη διάρκεια της ημέρας 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει ιδιαίτερα υψηλή, παρά τη μικρή υποχώρηση που θα σημειώσει στα βόρεια. Οι μέγιστες τιμές της θα φτάσουν:

α. στα βόρεια ηπειρωτικά και στις νησιωτικές περιοχές τους 39 με 41 βαθμούς και

β. στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 40 με 42 και κατά τόπους τους 43 έως 44 βαθμούς.

Παράλληλα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι στις περισσότερες περιοχές πάνω από 27 βαθμούς Κελσίου, εντείνοντας το αίσθημα δυσφορίας.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Στην Αττική, θα είναι αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί, πρόσκαιρα το απόγευμα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 43 Κελσίου. Στα ανατολικά παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και την Θράκη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις απογευματινές ώρες στα ορεινά και πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 40 και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία 41 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και το απόγευμα τοπικά στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος στα νησιά θα δείξει από 26 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά από 22 έως 42 και κατά τόπους στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο έως 44 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 43 και κατά τόπους 44 με 45 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 και στην Κρήτη τοπικά έως 41 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα νότια 5 με 6 και πρόσκαιρα το απόγευμα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρσία θα κυμανθεί από 27 έως 40 και κατά τόπους 41 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Πέμπτη

Γενικά αίθριοςθα είναι ο καιρός. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Ιόνιο από νωρίς το απόγευμα και είναι πιθανό στη Μακεδονία να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά τμήματα σε νοτιοδυτικούς με την

ίδια ένταση. Στα κεντρικά και νότια θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και πιο συγκεκριμένα θα φτάσει: α. στα βόρεια ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, β. στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 41 με 43 και κατά τόπους τους 44 βαθμούς και γ. στις νησιωτικές περιοχές τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και στα νησιά πάνω από 27 βαθμούς Κελσίου, εντείνοντας το αίσθημα δυσφορίας.

