Φωτιά στην Βαρυμπόμπη - ΔΕΔΔΗΕ: διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές

Σε ποιους Δήμους της Αττικής εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Αυξημένη ζήτηση αναμένεται και την Τετάρτη.

Σε τμήματα πέντε περιοχών της Αττικής εντοπίζονται τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση το βράδυ της Τρίτης, παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά στην Βαρυμπόμπη έχει θέσει εκτός λειτουργίας σημαντικά τμήματα του συστήματος μεταφοράς ρεύματος στην υψηλή και την υπερυψηλή τάση.

Συγκεκριμένα, τα προβλήματα εντοπίζονται σε τμήματα των περιοχών Βαρυμπόμπη-Θρακομακεδόνες, Κρυονέρι, Ίλιον-Πετρούπολη και Περιστέρι, όπου νωρίτερα τέθηκαν εκτός λειτουργίας δύο γραμμές Μέσης Τάσης.

Διακοπές ρεύματος σημειώνονται και στα νησιά Κω-Κάλυμνο, όπου για αύριο προγραμματίζονται και προγραμματισμένες περικοπές στην ηλεκτροδότηση, διάρκειας έως 1,5 ώρα ανά περιοχή, στο διάστημα από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Τα προβλήματα οφείλονται στον περιορισμό της απόδοσης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής λόγω των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών.

Για την Τετάρτη αναμένεται και πάλι σημαντικά αυξημένη ζήτηση στα επίπεδα των 10.000 μεγαβάτ και περαιτέρω αύξηση της τιμής χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας (σύμφωνα με το δελτίο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την προημερήσια αγορά) στα 185,59 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά μέσο όρο, ενώ η μέγιστη τιμή διαμορφώνεται στα 205 ευρώ.

