Κοινωνία

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: εκκενώθηκαν κι άλλες περιοχές τα ξημερώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Από το πρωί ξαναμπήκαν στη μάχη και τα εναέρια μέσα. Τα ξημερώματα εκκενώθηκε και περιοχή του Κρυονερίου.

Μια εφιαλτική νύχτα έζησαν οι κάτοικοι της Βαρυμπόμπης και των γύρω περιοχών, μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης κοντά στα βασιλικά κτήματα και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς και να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα εστάλη μήνυμα για εκκένωση της οδού Ανοίξεως Κρυονερίου λόγω δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή μέσω του ειδικού τηλεφωνικού αριθμού 112.

Το μήνυμα ανέφερε, «Αν βρίσκεστε στην Οδό #Ανοίξεως πλησίον της δασικής έκτασης #Κρυονερίου εκκενώστε τώρα προς την Ε.Ο. #Αθηνών -Λαμίας μέσω Λεωφόρου Κρυονερίου. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».





Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη με τις φλόγες μπήκαν και τα εναέρια μέσα τα οποία κάνουν ρίψεις νερού, ενώ στην περιοχή επιχειρούν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες με 150 οχήματα και 17 πεζοπόρα τμήματα. Παράλληλα συνδράμουν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του στρατού.

Η εικόνα στην περιοχή του Κρυονερίου είναι καλύτερη και η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση, αλλά υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Στη Βαρυμπόμπη οι πρώτες εικόνες με το φως της ημέρας είναι δραματικές. Δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν γίνει στάχτη και η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

Ίδια είναι η εικόνα και στις Αδάμες όπου επίσης υπάρχουν καμένα σπίτια και επιχειρήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: rapid test δωρεάν την Τετάρτη

Φωτιά στην Εύβοια: “πύρινη κόλαση” και εικόνες βιβλικής καταστροφής

Καιρός - Καύσωνας: Αφόρητη ζέστη και αποπνικτική ατμόσφαιρα την Τετάρτη