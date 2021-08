Κοινωνία

Φωτιά στην Εύβοια: “πύρινη κόλαση” και εικόνες βιβλικής καταστροφής

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να συνδράμουν λόγω καπνού και κακής ορατότητας. Εκκενώθηκαν κι άλλοι οικισμοί.

Δύσκολη νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι, όπως και οι πυροσβέστες, στη Λίμνη της Εύβοιας. Τεράστιες εκτιμάται πως είναι η καταστροφή σε περιοχή που έσφυζε από ζωή και πράσινο, καθώς σε αυτή υπήρχαν πολλά πεύκα.

Όλη τη νύχτα πυροσβέστες και χωματουργικά μηχανήματα έδιναν μάχες για να συγκρατήσουν τις φλόγες, καθώς τα μέτωπα της φωτιάς συνεχώς άλλαζαν, συνεχώς αυξάνονταν, συνεχώς ξεπερνούσαν τις γραμμές άμυνας. Εκτείνονται από τα χωριά Δρυμώνας και Κουρκούλη ως τους οικισμούς Χρόνια και Σηπιάδα, σε μήκος που σε ευθεία ξεπερνά τα 9 χιλιόμετρα.

«Τούτη η απόλυτη καταστροφή δεν έχει προηγούμενο», σημείωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. «Δεν μπορείς να αποτιμήσεις διαφορετικά τα περισσότερα από 15.000 στρέμματα της καταστροφής» πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 'Αννης, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, από την πλευρά του πώς «το μέτωπο είναι τεράστιο» και η περασμένη νύχτα «δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία της περιοχής».

Εκατοντάδες πυροσβέστες, εθελοντές καθώς και κάτοικοι της περιοχής, χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρες των δήμων και της περιφέρειας, όλη τη νύχτα έμοιαζαν να χάνονται στην τεράστια έκταση του μετώπου της φωτιάς. Οι φλόγες μαίνονται σε δύσβατη περιοχή κι επιβαλλόταν συνεχώς ανασύνταξη των δυνάμεων για να μπορέσουν να τιθασεύσουν τον πύρινο γίγαντα.

«Από χθες βράδυ ζητήσαμε ενίσχυση με εναέρια μέσα σε μία προσπάθεια να τιθασεύσουμε στις φλόγες και να περισώσουμε ότι μπορούμε», είπε ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός.

«Εκκενώθηκαν με ασφάλεια 8 χωριά για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή» και «σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν εκκενώσεις χωριών πιθανόν υπερβολικές, όμως ο βασικός στόχος μας ήταν και είναι να μην τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», εξήγησε.

Περί τα μεσάνυχτα έγιναν εκκενώσεις σε δύο ακόμη χωριά, το Καλαμούδι και το Δρυμώνα, τα οποία απέχουν –σε ευθεία γραμμή– κάπου 9 χιλιόμετρα από την Σηπιάδα, τον οικισμό δυτικά της Λίμνης που ξεπέρασαν με ταχύτητα οι φλόγες για να σταματήσουν στη θάλασσα.

Εκατοντάδες πυροσβέστες που μετακινήθηκαν στην περιοχή ακόμη και από την Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα είδαν πολλές φορές τις φλόγες να ξεπερνάνε τις ζώνες άμυνας ακόμη και μέσα στο βουνό, προς το Κουρκούλη είτε προς το Καλαμούδι και οι αντιπυρικές ζώνες που στήθηκαν τις τελευταίες ώρες δεν αρκούσαν για να συγκρατήσουν τη φωτιά.

Μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει ολόκληρη την περιοχή ενώ άνθρωποι που μέχρι χθες απολάμβαναν τις παραλίες αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο.

«Υπάρχουν καταστροφές σε σπίτια και εγκαταστάσεις που θα αποκαλυφθούν με το πρώτο φως» σημειώνει ο αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Βουρδάνος, που μαζί με τον Περιφερειάρχη βρέθηκε στο μέτωπό της φωτιάς ενώ την ίδια στιγμή ο αντιδήμαρχος της Λίμνης κ. Λιάσκος τονίζει πως «κάηκαν οι οικισμοί Χρόνια και Σηπιάδα. Μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή. Οι καταστροφές που θα αποκαλυφθούν με το πρώτο φως της μέρας θα είναι εφιαλτικές».

Συνολικά 185 δωμάτια, 140 στην Αιδηψό και 45 στη Χαλκίδα, δέσμευσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για να μπορέσει να μετακινήσει εκεί ανθρώπους που δεν μπορούσαν να φτάσουν στα σπίτια τους ούτε να περάσουν την νύχτα αλλού.

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες χρησιμοποιήθηκαν 55 από τα δωμάτια αυτά· πολλοί προτίμησαν να φιλοξενηθούν, και να περάσουν το βράδυ σε συγγενικά τους πρόσωπα ή κοντά στις περιουσίες τους, περιμένοντας – μάταια – πράσινο φως από τις αστυνομικές δυνάμεις, που είχαν απαγορεύσει την κυκλοφορία, να φτάσουν σε αυτές.

Ανάμεσα σε εκείνους που φιλοξενήθηκαν σε μισθωμένα δωμάτια σε ξενοδοχεία της Αιδηψού ήταν παραθεριστές από κάμπινγκ των Ροβιών, καθώς, όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Μπουρμάς στο, αντιμετώπισαν «αναπνευστικά προβλήματα και ζήτησαν να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία».

Εν αναμονή της άφιξης των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων συνεδριάζει αυτήν την ώρα Συντονιστικό Όργανο στο δημαρχείο της Λίμνης, στην Εύβοια, στο οποίο συμμετέχουν, εκτός από τους επιτελείς της Πυροσβεστικής, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός και ο δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο αναμένονται στην περιοχή της φωτιάς, ωστόσο ο καπνός και η έλλειψη ορατότητας ακόμη δεν επιτρέπουν στους χειριστές να εκτελέσουν πτήσεις πάνω από τα καμένα.

«Πρέπει να ενισχυθούν τα εναέρια μέσα. Δεν πρόκειται να σταματήσει η φωτιά με δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο», ανέφεραν κατά τη διάρκςια της συνεδρίασης ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος.

