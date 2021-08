Κοινωνία

Φωτιά στη Μεσσηνία: καλύτερη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στα μέτωπα σε Βασιλίτσι και Βλαχόπουλο. Πως εξελίσσεται η κατάσταση στην Καστανιά Λακωνίας.

Σε εξέλιξη, με διάσπαρτες εστίες, βρίσκονται τα δύο πύρινα μέτωπα στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στις περιοχές Βασιλίτσι και Βλαχόπουλο, ενώ σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στην περιοχή Καστάνια, της Λακωνίας, επίσης με διάσπαρτες εστίες. Όμως, η εικόνα και των τριών πυρκαγιών είναι καλύτερη, δεδομένης της άπνοιας που επικράτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο μέτωπο της φωτιάς στο Βασιλίτσι επιχειρούν 74 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 22 οχήματα, ενώ ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος.

Στην περιοχή Βλαχόπουλο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Στην Καστάνια της Λακωνίας επιχειρούν 55 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 21 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Σημειώνεται, ότι και στα τρία πύρινα μέτωπα τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

