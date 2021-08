Κόσμος

Φωτιές στην Ελλάδα: Η Κύπρος στέλνει πυροσβέστες και οχήματα

Πυροσβέστες μαζί με οχήματα και μέλη της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου αναχωρούν για την Ελλάδα από το αεροδρόμιο της Λάρνακας.

Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κύπρου καθώς και μέλη της Πολιτικής Άμυνας με πυροσβεστικά οχήματα αναχωρούν σήμερα για την Ελλάδα, προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης των καταστροφικών πυρκαγιών.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Ανδρέας Κεττής, «αναχωρεί σε λίγο, από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας με C 130, 20μελής ομάδα πυροσβεστών με δύο πυροσβεστικά οχήματα και επικεφαλής Βοηθό Διευθυντή της ΠΥ, όπως επίσης 20μελής ομάδα της Πολιτικής Άμυνας με προσωπικό εξοπλισμό της για βοήθεια στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Ελλάδα».

Ανάρτηση έκανε και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, λίγο πριν από την αποχώρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Λάρνακα.

Ανταποκριθήκαμε άμεσα στο κάλεσμα της Ελληνικής Κυβέρνησης για προσφορά βοήθειας προς αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών. Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στον Ελληνικό λαό.???????? pic.twitter.com/ehRvmWXCv0 — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) August 4, 2021

