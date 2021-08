Πολιτική

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Στο Συντονιστικό Κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Επί τόπου με την ηγεσία της Πυροσβεστικής και τον Νίκο Χαρδαλιά ο Πρωθυπουργός, που μετέβη στη Βαρυμπόμπη.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετέβη στο Κινητό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων «Όλυμπος», στη Βαρυμπόμπη, συνοδεία του υφυπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα.

Εκεί τον υποδέχθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς και ο αρχηγός της Πυροσβεστικής, Στέφανος Κολοκύρης.

Ο πρωθυπουργός εισήλθε στο βαν, το κινητό Συντονιστικό, λίγο μετά τις 8 και έπειτα αναμένεται να κάνει δηλώσεις.

