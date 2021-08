Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: σε δύσκολη θέση η Ελλάδα

Ο Ολυμπιακός έδωσε 125 βαθμούς στη χώρα μας, η οποία παρέμεινε στην 19η θέση, αλλά η συνέχεια μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη.

Το γκολ που σημείωσε στο φινάλε του αγώνα με τη Λουντογκόρετς ο Ολυμπιακός και το ισόπαλο 1-1 με τη βουλγαρική ομάδα, έδωσαν 125 βαθμούς στην Ελλάδα στο UEFA Club Ranking, με τη χώρα μας να παραμένει στη 19η θέση (21.325 β.) και να έχει μπροστά της πολύ δύσκολο έργο στη συνέχεια καθότι έχει μόλις δύο ομάδες που συνεχίζουν στα Κύπελλα Ευρώπης (Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ), εν αντιθέσει με τις χώρες που «κυνηγάει» (Τουρκία 5/21.600 β., Τσεχία 4/21.900 β., Κύπρος 3/22.875 β.) κι αυτές που έχει από κάτω της (Νορβηγία 3/21.125 β., Δανία 4/20.175 β, Σουηδία 3/20.000 β.).

Οι Σουηδοί μάλιστα, πλησίασαν πολύ... απειλητικά μετά τη νίκη της Μάλμε επί των Ρέιντζερς (2-1), ενώ αντίθετα η Δανία παρέμεινε 21η μετά την ήττα της Μίντιλαντ από την Αϊντχόφεν.

