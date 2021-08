Πολιτική

Μητσοτάκης από Βαρυμπόμπη: το σύστημα εκκενώσεων δούλεψε, τα δύσκολα είναι μπροστά μας

Στο Συντονιστικό Κέντρο βρέθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης ο Πρωθυπουργός, όπου και ενημερώθηκε για την πορεία της φωτιάς.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το πρωί στο Κινητό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων «Όλυμπος» στη Βαρυμπόμπη όπου ενημερώθηκε από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, τον Αρχηγό της Πυροσβεστικής, Στέφανο Κολοκούρη και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, για την κατάσταση στα διάφορα μέτωπα της πυρκαγιάς.

Αμέσως μετά τη σύσκεψη στο Συντονιστικό, στην οποία μετείχαν, επίσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Θόδωρος Λιβάνιος και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασιλης Παπαγεωργίου, ο Πρωθυπουργός έκανε την εξής δήλωση:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες και στους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος. Έγινε μία πολύ σημαντική δουλειά όλο το βράδυ, κυρίως από τα πεζοπόρα τμήματα. Αντιμετωπίσαμε μία εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά σε συνθήκες ακραίου καύσωνα. Είναι οι πιο εφιαλτικές πυρκαγιές αυτές, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα περιαστικά δάση. Κρατώ ως θετικό το γεγονός ότι δόξα τω Θεώ μέχρι σήμερα, μέχρι στιγμής, δεν είχαμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής και ότι το σύστημα των εκκενώσεων δούλεψε υποδειγματικά. Οι κρίσιμες υποδομές μας άντεξαν. Από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσει άμεσα η δουλειά της καταγραφής των ζημιών, τα σπίτια θα ξαναφτιαχτούν, το δάσος με τον χρόνο θα ξαναγίνει, όμως τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας. Έχουμε κάποιες μέρες ακόμα καύσωνα, μετά θα αρχίσουν οι άνεμοι, οπότε θα ζητήσω από όλες και από όλους να παραμείνουμε σε απόλυτη εγρήγορση έτσι ώστε η ζημιά που θα γίνει από εδώ και στο εξής να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Και πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους, στο Πυροσβεστικό Σώμα, στην Αστυνομία, τους εθελοντές μας που με τόση αυταπάρνηση αντιμετώπισαν μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση».

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Ήταν άλλη μία εξαιρετικά δύσκολη νύχτα. Η δουλειά που έγινε από τα πεζοπόρα και στα τέσσερα μέτωπα έφερε καρπούς. Από τα τέσσερα μέτωπα, το ξημέρωμα μας βρήκε με ένα ενεργό, τα υπόλοιπα σε ύφεση. Υπάρχει πάρα πολλή ακόμα δουλειά να κάνουμε μέσα στο πεδίο, μέσα στις ρεματιές και νομίζω ότι οι άντρες και οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προχωρήσαμε σε επιπλέον απομακρύνσεις και εκκενώσεις. Καταλαβαίνετε ότι το θερμικό φορτίο ήταν μεγάλο, μας βοήθησε το γεγονός ότι οι άνεμοι είχαν πέσει, υπήρχε μία σχετική άπνοια, είχε ανέβει σχετικά η υγρασία και με τη δουλειά που έγινε από τα πεζοπόρα, νομίζω ότι καταφέραμε και μειώσαμε τα μέτωπα. Για αυτό και πλέον τα εναέρια έχουν μία συγκεκριμένη αποστολή, να κλείσουν λιγάκι τα μέτωπα αυτά, ώστε να πάμε σε μία τουλάχιστον οριοθέτηση της κατάστασης».

Ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη σύσκεψη πήγε στις περιοχές που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά, είδε από κοντά τις καταστροφές, συνομίλησε με τους ανθρώπους που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της φωτιάς και τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους.

