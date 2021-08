Κοινωνία

Καύσωνας – Αρνιακός: συνεχίζονται και σήμερα οι ακραίες θερμοκρασίες (βίντεο)

Που θα σκαρφαλώσει σήμερα ο υδράργυρος. Νέο κύμα καύσωνα την επόμενη εβδομάδα.

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», τόνισε ότι ο καύσωνας θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση σήμερα και αύριο.

Σε ότι αφορά την περιοχή της Βαρυμπόμπης με τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κ. Αρνιακός είπε αυτή τη στιγμή οι άνεμοι είναι βορειοδυτικοί ασθενείς 3 μποφόρ, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν στα 5-6 μποφόρ.

Σε ότι αφορά το μέτωπο του καύσωνα, η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στην Αττική τους 42-43 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη τους 39-40, αλλά σε πολλές περιοχές της χώρας το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει και πάνω από τους 44 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες και αύριο Πέμπτη, με νέο στοιχείο όμως τις σποραδικές βροχές και καταιγίδες που μπορεί να σημειωθούν στα βορειοδυτικά μετά το μεσημέρι και οι οποίες θα είναι εντονότερες την Παρασκευή.

Σε ότι αφορά τη θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή υποχώρηση την Παρασκευή, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή το Σαββατοκύριακο, αλλά από την επόμενη Δεύτερα θα έρθει ένα νέο κύμα καύσωνα το οποίο θα φέρει θερμοκρασίες μέχρι 40 βαθμούς Κελσίου και θα μας ταλαιπωρήσει μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

