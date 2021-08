Οικονομία

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Έκτακτες διακοπές νερού από την ΕΥΔΑΠ

Οι περιοχές στις οποίες θα γίνονται τις επόμενες διακοπές νερού, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η φωτιά.

Έκτακτες διακοπές νερού θα κάνει η ΕΥΔΑΠ τις επόμενες ώρες, λόγω των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η μεγάλη φωτιά στη Βαρυμπόμπη.

Το Μαρούσι, η Αγία Παρασκευή, οι Θρακομακεδόνες, το Γαλάτσι, το Ίλιον και το Ψυχικό είναι οι περιοχές στις οποίες θα γίνεται διακοπή του νερού.

Την ίδια ώρα, η ΕΥΔΑΠ έχει προχωρήσει σε πλήρη αποκατάσταση της υδροδότησης στην ανατολική Αττική κι έτσι, Χολαργός, Παλλήνη, Παιανία, Γέρακας, Κάτζα, Γλυκά Νερά, Κερατέα και Κορωπί, Λαυρεωτική, Χαλάνδρι και δήμος Διονύσου έχουν νερό, αλλά με μειωμένη πίεση.

