Φωτιά στη Βαρυμπόμπη – Ρεύμα: βελτιωμένη εικόνα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

Επανήλθε το ρεύμα ωστόσο, η ζήτηση παραμένει και σήμερα στα ύψη. Ο υπουργός Περιβάλλοντος στον ΑΝΤ1.

Βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης καθώς τα ξημερώματα επανήλθαν σε λειτουργία τα κυκλώματα του Συστήματος Μεταφοράς που είχαν βγει εκτός λόγω της πυρκαγιάς. Πρόκειται για το διπλό κύκλωμα υπερυψηλής τάσης 400 kV μεταξύ ΚΥΤ Αγίου Στέφανου και ΚΥΤ Αχαρνών και το κύκλωμα υψηλής τάσης 150 kV 'Αγιος Στέφανος-Χαλκηδόνα-Ολυμπιακό Χωριό.

Πάντως το σύστημα καλείται και σήμερα να αντιμετωπίσει δύσκολες συνθήκες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, της υψηλής ζήτησης αλλά και των πρόσθετων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τις πυρκαγιές. Η ζήτηση σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να κινηθεί και σήμερα σε επίπεδα - ρεκόρ, κοντά στα 11.000 μεγαβάτ ενώ σε υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται και οι τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ετοιμότητα για περικοπές στη ζήτηση ρεύματος βρίσκονται παράλληλα οι μεγάλοι καταναλωτές ρεύματος (βιομηχανίες).

Η ηλεκτροδότηση της Αττικής εξασφαλίστηκε χθες με παράκαμψη των σημείων που ήταν εκτός λειτουργίας λόγω της πυρκαγιάς, κάτι που ωστόσο μειώνει δραστικά την ασφάλεια του συστήματος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο υπουργός Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας, επιβεβαίωσε ότι το σύστημα ηλεκτροδότησης λειτουργεί στο σύνολό του, με εξαίρεση τις περιοχές που φλέγονται, οι οποίες όμως έχουν εκκενωθεί.

