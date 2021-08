Οικονομία

Moody's – ελληνικές τράπεζες: θετικά τα τεστ αντοχής

Τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής δείχνουν πως οι ελληνικές τράπεζες επιστρέφουν σταδιακά στην κανονικότητα, αναφέρει μεταξύ άλλων η Moody's, σε έκθεση της.

Θετικά βλέπει τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής για τις ελληνικές τράπεζες και η Moody's, σε έκθεση της.

Όπως αναφέρει, η επάρκεια των εποπτικών κεφαλαίων θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να υλοποιήσουν τα πλάνα αναδιάρθρωσης που θα μειώσουν τα εναπομείναντα προβληματικά δάνεια βελτιώνοντας την κερδοφορία. Επίσης, τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής δείχνουν πως οι ελληνικές τράπεζες επιστρέφουν σταδιακά στην κανονικότητα.

Σημειώνει επίσης ότι η απομείωση κεφαλαίου στην άσκηση ανήλθε κατά μέσο όρο στις 610 μονάδες βάσης, πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (485 μονάδες βάσης), αλλά οι ολοκληρωμένες και επερχόμενες κινήσεις ενίσχυσης των κεφαλαίων θα έφερναν τον αντίκτυπο πιο κοντά στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην έκθεση αναφέρεται ότι η Alpha Bank πέτυχε στα τεστ αντοχής τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στο βασικό και το δυσμενές σενάριο.

Η Moody's σημειώνει πως οι προσαρμοσμένοι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών στο δυσμενές σενάριο, σε συνδυασμό με την μεθοδολογία των τεστ αντοχής δείχνουν πως οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν να υλοποιήσουν τα πλάνα αναδιάρθρωσης που στοχεύουν στη βελτίωση της κερδοφορίας στο 10% και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στο 5%. Τα τεστ αντοχής έδειξαν επίσης ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να αντέξουν κεφαλαιακά μια σημαντική τριετή συρρίκνωση της οικονομίας χωρίς να χρειαστούν επιπλέον κεφάλαια.

