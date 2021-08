Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: η εθνική πόλο με θρίαμβο στα ημιτελικά

Οι πολίστες μας έπιασαν καταπληκτική απόδοση και με άμυνα από «ατσάλι» κατατρόπωσαν το Μαυροβούνιο.

Στους «4» των Ολυμπιακών Αγώνων βρίσκεται, για δεύτερη φορά στην ιστορία της, η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών.

Με άμυνα που «τσάκιζε κόκκαλα» (10/10 με παίκτη λιγότερο!) και τον Ντίνο Γενηδουνιά να δίνει λύσεις στην επίθεση (πέντε γκολ), το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου επιβλήθηκε 10-4 του Μαυροβουνίου στον προημιτελικό του Ολυμπιακού τουρνουά του Τόκιο και πλέον χρειάζεται μία νίκη στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια του, για να κάνει πραγματικότητα το όνειρο του μεταλλίου.

Στον ημιτελικό της Παρασκευής (6/8, 09:30), η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης μεταξύ Ουγγαρίας και Κροατίας.

Μεγάλη νευρικότητα, κακές επιλογές στην επίθεση (οι περισσότερες προς το τέλος του χρόνου), καλά μπλοκ στην άμυνα και αποτελεσματικότητα των δύο τερματοφυλάκων, χαρακτήρισαν την πρώτη περίοδο. Οι δύο ομάδες έχασαν από δύο επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα και το μοναδικό γκολ του εναρκτήριου οκταλέπτου ήρθε από μία πανέξυπνη λόμπα του Γενηδουνιά, που είδε εκτός θέσης τον Κάντιτς και τον «κρέμασε» από πολύ μακριά.

Με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Μπργκούλιαν ισοφάρισε, αλλά ο Φουντούλης απάντησε άμεσα, με τη βοήθεια της τύχης (η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και στο κεφάλι του Κάντιτς, για να καταλήξει στα δίχτυα). Η ελληνική άμυνα ήταν αδιαπέραστη, έχοντας αποκόψει από το παιχνίδι τον ιθύνοντα νου των Μαυροβούνιων, Αλεξάνταρ Ιβοβιτς, αλλά στην επίθεση δεν υπήρχαν λύσεις. Εστω κι έτσι, η εθνική εκμεταλλεύθηκε μία κερδισμένη αποβολή και με τον Κώστα Γκιουβέτση απέκτησε προβάδισμα δύο τερμάτων (3-1) στο ημίχρονο.

Τα πρώτα 40 δευτερόλεπτα της του τρίτου οκταλέπτου αποδείχθηκαν καθοριστικά για την εξέλιξη του αγώνα. Ο Βλάντιμιρ Γκοϊκοβιτς είδε διαδοχικά δύο βασικούς παίκτες του, τον Σπάιτς και τον Μπργκούλιαν, να αποβάλλονται με αντικατάσταση, ενώ ο Ντίνος Γενηδουνιάς με πέναλτι ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 4-1. Το Μαυροβούνιο δεν είχε πλέον ούτε λύσεις, ούτε επιλογές, ούτε ψυχολογία, τη στιγμή που ο Γενηδουνιάς πήρε... φόρα και με ακόμη δύο τέρματα έδωσε τεράστιο προβάδισμα στην εθνική (6-1), περίπου δύο λεπτά πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Οι Μαυροβούνιοι έκαναν μία τελευταία προσπάθεια και μείωσαν σε 6-3, αλλά ο Ιβοβιτς αστόχησε σε παίκτη παραπάνω, ο Παπαναστασίου αξιοποίησε το αντίστοιχο «γαλανόλευκο» πλεονέκτημα και όλα τελείωσαν. Το όνειρο τριών γενεών του ελληνικού πόλο είναι πια ένα βήμα μακριά...

Τα οκτάλεπτα: 1-0, 2-1, 3-1, 4-2

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 1-1 Μπργκούλιαν (περιφέρεια), 2-1 Φουντούλης (περιφέρεια), 3-1 Γκιουβέτσης (π.π.), 4-1 Γενηδουνιάς (πέναλτι), 5-1 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 6-1 Γενηδουνιάς (πέναλτι), 6-2 Ιβοβιτς (περιφέρεια), 6-3 Τσούτσκοβιτς (φουνταριστός), 7-3 Παπαναστασίου (π.π.), 8-3 Αργυρόπουλος (φουνταριστός), 9-3 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 9-4 Ιβοβιτς (κόντρα), 10-4 Καπότσης (περιφέρεια).

Η εθνική είχε 2/6 με παίκτη παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια και 1 από θέση φουνταριστού.

Το Μαυροβούνιο είχε 0/10 με παίκτη παραπάνω, 2 γκολ από την περιφέρεια, 1 από θέση φουνταριστού και 1 στην κόντρα.

Αποβλήθηκαν με αντικατάσταση ο Σπάιτς (7΄40΄΄ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου) και ο Μπργκούλιαν (7΄20΄΄ πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου). Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Πέτκοβιτς (1΄51΄΄ πριν τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου) και ο Σκουμπάκης (4΄53΄΄ πριν το τέλος του αγώνα)

Διαιτητές: Αλεξαντρέσκου (Ρουμανία), Σεβέρο (Ιταλία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβας, Γενηδουνιάς 5, Σκουμπάκης, Καπότσης 1, Φουντούλης 1, Παπαναστασίου 1, Δερβίσης, Αργυρόπουλος 1, Μουρίκης, Κολόμβος, Γκιουβέτσης 1, Βλαχόπουλος

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Βλάντιμιρ Γκοΐκοβιτς): Κάντιτς, Μπργκούλιαν 1, Πέρκοβιτς, Πέτκοβιτς, Τσούτσκοβιτς 1, Πόπαντιτς, Βίντοβιτς, Ουκρόπινα, Ιβοβιτς 2, Σπάιτς, Μάτκοβιτς, Μπανίσεβιτς

** Εκτός 12άδας από ελληνικής πλευράς έμεινε και πάλι ο δεύτερος τερματοφύλακας, Κώστας Γαλανίδης.





