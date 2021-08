Κοινωνία

Πυροσβέστες μέσα στη φωτιά της Βαρυμπόμπης: Το βίντεο που “κόβει” την ανάσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει η μάχη των πυροσβεστών που με αυταπάρνηση κάνουν το καθήκον τους. Όταν όμως κανείς το βλέπει από «μέσα» είναι ανατριχιαστικό.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο ντοκουμέντο μέσα από πυροσβεστικό, που δίνει τη μάχη του στην πύρινη κόλαση της Βαρυμπόμπης.

Το βίντεο είναι τραβηγμένο μέσα από το όχημα που διασχίζει τη φωτιά και σε αυτό ακούγονται οι φωνές των πυροσβεστών που πραγματικά συγκλονίζουν, αποτυπώνοντας τον κίνδυνο που και οι ίδιοι διατρέχουν.

Το βίντεο ανήρτησε ο πυροσβέστης Σταύρος Γερμαλίδης

Βίντεο: Facebook /Stavros Germalidis