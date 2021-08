Κόσμος

Τσεχία: σιδηροδρομικό δυστύχημα με σύγκρουση τρένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μια από τις αμαξοστοιχίες που συγκρούστηκαν ήταν τρένο μεγάλης ταχύτητας που συνδέει το Μόναχο με την Πράγα.

Φωγτογραφία αρχείου

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, επτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και 31 έχουν τραυματισθεί πιο ελαφρά κατά την σύγκρουση δύο επιβατηγών τρένων κοντά στην πόλη Ντομάζλιτσε στην δυτική Τσεχία, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων CTK

Ο υπουργός Μεταφορών Κάρελ Χάβλιτσεκ δήλωσε στο Twitter ότι μία από τις αμαξοστοιχίες ήταν Ex 351, τρένο μεγάλης ταχύτητας που συνδέει το Μόναχο με την Πράγα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα των Τσεχικών Σιδηροδρόμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες: η εθνική πόλο με θρίαμβο στα ημιτελικά

Φωτιά στην Εύβοια: “πύρινη κόλαση” και εικόνες βιβλικής καταστροφής

Καιρός - Καύσωνας: Αφόρητη ζέστη και αποπνικτική ατμόσφαιρα την Τετάρτη