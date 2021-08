Πολιτισμός

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: μεταφορά αντικειμένων από το πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Τατόι βρίσκονται χιλιάδες κινητά αντικείμενα, όπως άμαξες, πολυτελή αυτοκίνητα, έργα τέχνης, έπιπλα - αντίκες και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Για λόγους προστασίας μεταφέρθηκαν κάποια αντικείμενα χτες το βράδυ από το Τατόι, όπου ως αργά βρισκόταν και η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, μετά την εσπευσμένη επιστροφή της από την περιοδεία της στις Κυκλάδες.

Αν και η καταστροφική πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη και στη γύρω περιοχή δεν άγγιξε τον εσωτερικό πυρήνα του πρώην βασιλικού κτήματος, η μεταφορά των αντικειμένων έγινε προληπτικά.

Το έργο της μεταφοράς ανέλαβε η Πολιτική Προστασία σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως έγινε γνωστό χτες από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος κατά την έκτακτη ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών πληροφόρησε ότι σε συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ και την υπουργό, έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την προληπτική μεταφορά και απομάκρυνση έργων μεγάλης αξίας από το Τατόι.

Σημειώνεται ότι στο Τατόι βρίσκονται χιλιάδες κινητά αντικείμενα, όπως άμαξες, πολυτελή αυτοκίνητα, έργα τέχνης, έπιπλα - αντίκες και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες: η εθνική πόλο με θρίαμβο στα ημιτελικά

Φωτιά στην Εύβοια: “πύρινη κόλαση” και εικόνες βιβλικής καταστροφής

Καιρός - Καύσωνας: Αφόρητη ζέστη και αποπνικτική ατμόσφαιρα την Τετάρτη