Συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών

Επεισοδιακές συλλήψεις, μετά από κινηματογραφικές καταδιώξεις στη βόρεια Ελλάδα.

Δύο άνδρες, υπηκόους Πακιστάν, οι οποίοι μετέφεραν παράνομα έξι αλλοδαπούς, συνέλαβαν χθες το απόγευμα στην Εγνατία Οδό οι αστυνομικοί, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη. Οι υπάλληλοι του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης επιχείρησαν να ελέγξουν Ι.Χ. φορτηγό, όμως ο οδηγός του οχήματος, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και βγήκε στον κόμβο Κερδυλλίων.

Ακολούθησε καταδίωξη κι ο οδηγός και ο συνοδηγός εγκατέλειψαν το όχημα εν κινήσει. Το φορτηγό ξέφυγε από την πορεία του και σταμάτησε σε αγρό. Οι φερόμενοι ως δράστες τράπηκαν σε φυγή πεζή, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίσθηκαν έξι αλλοδαποί, Συριακής υπηκοότητας οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή τους στη χώρα.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, ηλικίας 32 και 17 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά – προώθηση αλλοδαπών, απείθεια, αντίσταση και για παράβαση του ΚΟΚ.

Άλλον έναν διακινητή συνέλαβαν τα ξημερώματα οι αστυνομικοί, έπειτα από καταδίωξη, στην παλαιά Ε.Ο. Καβάλας – Θεσσαλονίκης κοντά στην Ασπροβάλτα. Ο συριακής υπηκοότητας οδηγός του οχήματος ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο ακινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Παρά την αντίσταση που προέβαλε συνελήφθη. Στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν έξι ομοεθνείς του, οι οποίοι στερούνταν των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ο νεαρός, ηλικίας 21 ετών άνδρας, κατηγορείται για παράνομη μεταφορά – προώθηση αλλοδαπών, πλαστογραφία, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, αντίσταση ενώ διαπιστώθηκε ότι στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης. Το όχημα κατασχέθηκε, παράλληλα ερευνάται το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, ενώ οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι πινακίδες κυκλοφορίας που έφερε ήταν πλαστές.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

