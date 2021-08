Κοινωνία

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Απομακρύνθηκαν τα άλογα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο μεταφέρθηκαν όλα τα άλογα.

Ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η μεταφορά των αλόγων, τα οποία κινδύνευσαν στην πυρκαγιά της Βαρυμπόμπης, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας Μαρκοπούλου.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η διευθύντρια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, Λίλιαν Ντιντή, στο Μαρκόπουλο βρίσκονται πλέον περίπου 250 άλογα. Σχετικά με τα πέντε άλογα που ήταν αγνοούμενα, γύρω στις 12:00 εντοπίστηκε και το τελευταίο.

Σύμφωνα με την κ. Ντιντή, μερικά άλογα ήταν αρκετά ταλαιπωρημένα λόγω της δύσκολης κατάστασης που βίωσαν αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ ομάδα κτηνιάτρων παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Κάποια από τα άλογα έφτασαν στο Μαρκόπουλο με έντονο στρες αλλά σήμερα η κατάστασή τους είναι πολύ καλύτερη.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Εύβοια: Στη μάχη τα εναέρια μέσα

Ζώδια: οι προβλέψεις του Αυγούστου

Ολυμπιακοί Αγώνες: η εθνική πόλο με θρίαμβο στα ημιτελικά