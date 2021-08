Κοινωνία

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: καμένα σπίτια, καμένα ζώα και καταστροφή (εικόνες)

Βιβλική καταστροφή στη Βαρυμπόμπη, από όπου πέρασε η φωτιά, παίρνοντας μαζί της έναν από τους λίγους πράσινους πνεύμονες της Αττικής.

Γκρι και μαύρο. Αυτά είναι τα χρώματα που επικρατούν στην άλλοτε καταπράσινη περιοχή της Βαρυμπόμπης. Στάχτες, αποκαΐδια, καμένα δέντρα και καμένα σπίτια συνθέτουν το σκηνικό της έρημης περιοχής που επλήγη χθες από μία εφιαλτική πυρκαγιά. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, ο καπνός έχει σκεπάσει την περιοχή και ο μοναδικός ήχος που ακούγεται είναι αυτός από τα εναέρια μέσα που επιχειρούν για να σβήσουν τις διάσπαρτες μικρές εστίες φωτιάς.

Στην οδό Ιτέας και Χαλκίδος η Ελισάβετ Μουρατίδου μαζί με την οικογένεια της επέστρεψαν στο σπίτι τους. Εκεί τους περίμενε ο Τζάκο ο σκύλος τους. Το κτήμα και σπίτι πίσω από το δικό τους καταστράφηκε ολοσχερώς αλλά το δικό τους σώθηκε.

«Μόλις είχαμε ποτίσει και είχαμε κάτσει να φάμε και ξαφνικά ακούμε δύο εκρήξεις δυνατές, βγήκαμε έξω και βλέπουμε όλη την πίσω πλευρά να καίγεται και τελευταία στιγμή μάς φώναζαν, φύγετε τώρα. Δεν προλάβαμε να πάρουμε τίποτα. Τρέχοντας φεύγαμε, προσπαθούσαμε να βάλουμε το σκυλί στο αμάξι, να ελευθερώσουμε τα ζώα από πίσω, τα οποία όπως είδαμε, είναι τα περισσότερα ζωντανά και μας περίμεναν το πρωί», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Εκείνη και η οικογένεια της βρίσκονταν σε πανικό και δεν ήξεραν τι να κάνουν. «Από τη μία δεν θες να αφήσεις το σπίτι σου, από την άλλη σου φωνάζουν τρέξε να σωθείς», εξηγεί. Κατά μήκος του δρόμου της οδού Ερυθραίας ο καπνός έχει καλύψει τα πάντα και ο κ. Σπύρος επέστρεψε στην κατοικία του βρίσκοντας την χελώνα που τον επισκεπτόταν κάθε χρόνο καμένη. Καμένος όμως ήταν και ο εξωτερικός χώρος της κατοικίας τους.

«Υπάρχουν εξωτερικές φθορές στο σπίτι, στα 150 μέτρα όταν είδα τη φωτιά πήρα το αυτοκίνητο κι έφυγα», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην οδό Πεύκων ο διευθυντής των Μοντεσσοριανων σχολείων Θανάσης Ζαχόπουλος, παρατηρεί της ζημιές που έχει υποστεί το σχολείο. «Η Βαρυμπόμπη έχει πληγεί πάρα πολύ, τα Μοντεσσοριανά σχολεία δεν έχουν πρόβλημα μόνο στην αυλή υπήρξαν προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε. Ευτυχώς τα κτίρια δεν έχουν πρόβλημα. Πέρασε η φωτιά έκαψε τα ξερόχορτα. Νομίζω ότι θα επανέλθει η Βαρυμπόμπη. Μας βοήθησε ο Θεός και ο Άγιος Νεκτάριος. Ούτε η κατασκήνωση είχε πρόβλημα. Εκκενώθηκε άμεσα. Οφείλω να πω ότι κι ο δήμαρχος κι ο αντιδήμαρχος ήταν συνεχώς εδώ», επισημαίνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην οδό Αγίας Τριάδος τα καμένα αυτοκίνητα και τα κλαδιά των δέντρων είναι πολλά, ενώ στην οδό Αγίου Αντωνίου ένα ζευγάρι καθαρίζει την αυλή του σπιτιού τους που έχουν υποστεί φθορές.

Αδέσποτα τρομαγμένα σκυλιά τριγυρνούσαν στο δρόμο διψασμένα και ταλαιπωρημένα αναζητώντας καταφύγιο.

Ο εθελοντής στην Alma Libre Αλέξης Ματζώρης, βρέθηκε από χθες στο πεδίο αναζητώντας τραυματισμένα ή καμένα ζωάκια.

«Είμαστε εδώ μισή ώρα, έχουμε έρθει στην πλατεία Βαρυμπόμπης να ψάξουμε για τραυματισμένα ή καμένα ζωάκια. Έχουμε εντοπίσει ήδη δυο, τα έχουμε μαζέψει, το ένα έχει ήδη διακομιστεί σε κτηνίατρο, το άλλο θα διακομισθεί το συντομότερο. Η κατάσταση είναι τραγική, κάνουμε ο, τι μπορούμε. Βρήκαμε ήδη ένα μωρό γατάκι με εγκαύματα και μας έδωσαν πληροφορίες πιο πριν για ένα ενήλικο το οποίο ήταν σε ακόμη χειρότερη κατάσταση και το μαζέψαμε. Χθες η πρόσβαση ήταν δυσχερέστερη. Καταφέραμε και βγάλαμε γατάκια από σπίτια που ήταν υπό εκκένωση και δεν μπορούσαν να τα πιάσουν οι ιδιοκτήτες τους γιατί ήταν τρομαγμένα και κρύβονταν», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

