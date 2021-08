Πολιτική

Φωτιές: σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση από την αντιπολίτευση

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιρρίπτουν ευθύνες στην Κυβέρνηση, για καθυστερημένη αντίδραση και έλλειψη σχεδίου αντιπυρικής προστασίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του για τις φωτιές που μαίνονται τις τελευταίες ώρες στη χώρα και ιδίως για αυτή στην ευρύτερη περιοχή της Βαρυμπόμπης, αναφέρει ότι, «αυτές τις δύσκολες ώρες που μετράμε τις πληγές μας η πολιτική αντιπαράθεση πάνω στα αποκαΐδια είναι μια πρακτική που δεν μας αφορά.

Ωστόσο αυτοί που την είχαν επανειλημμένα επιλέξει στο παρελθόν, θα περιμέναμε σήμερα που έχουν την ευθύνη, τουλάχιστον να μη προκαλούν.

Διότι αποτελεί πρόκληση οι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός να αυτοθαυμάζονται ότι τάχα είχαν σχέδιο που λειτούργησε υποδειγματικά, ενώ η Βαρυμπόμπη κάηκε ολοσχερώς με ανέμους δυο και τριών μποφόρ».

Ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια της ανακοίνωσης του, υποστηρίζει ότι «η απουσία ανέμου, ευτυχώς, μας έσωσε από τα χειρότερα» και συμπληρώνει.

«Ας είναι λοιπόν λίγο πιο συγκρατημένοι στην κυβέρνηση. Και ο κ. Μητσοτάκης ας αναλάβει έστω και για πρώτη φορά στη πολιτική του καριέρα την πολιτική ευθύνη απέναντι στους πολίτες που είδαν τις περιουσίες και τα σπίτια τους να γίνονται στάχτη, αντί να κάνει καταδρομικές και απολύτως προστατευόμενες επισκέψεις στις οχτώ το πρωί, για να αποφύγει να τους συναντήσει».

Γεννηματά: Τραγικά καθυστερημένες οι αντιδράσεις

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σε ανακοίνωση της για τις φωτιές που μαίνονται σε διάφορα μέτωπα, αναφέρει ότι «η καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στις περιουσίες των πολιτών και στο περιβάλλον σε όλη τη χώρα, είναι τεράστιες. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές.

Το σύστημα πολιτικής προστασίας δοκιμάστηκε και για μια ακόμα φορά απέτυχε. Τόσο στην Αττική, όσο στην Αχαΐα και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Η Κυβέρνηση δεν διαθέτει σχέδιο πρόληψης, και άμεσης ανταπόκρισης,

Είναι τραγικά καθυστερημένες οι αντιδράσεις των μηχανισμών, με αποτέλεσμα να χάνεται ο έλεγχος όπως έγινε χαρακτηριστικά χωρίς ανέμους στη Βαρυμπόμπη .

Η επικοινωνιακή εικόνα Πρωθυπουργού και Υπουργών που αλληλοσυγχαίρονται, δεν μπορεί να κρύψει τις σοβαρές ευθύνες και τις ανεπάρκειες τους. Σκεφθείτε τι θα είχε γίνει αν υπήρχαν και άνεμοι.

Είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει και καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και προστασίας. Το αγνόησαν. Το επαναφέρουμε, γιατί τα προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής θα συνεχισθούν. Και δεν αντιμετωπίζονται με συγκεντρωτισμό και επικοινωνιακή διαχείριση.

Η αποκατάσταση πρέπει να προχωρήσει άμεσα. Οι καταστροφές στα σπίτια, επιχειρήσεις ,στις καλλιέργειες να αποζημιωθούν. Να υπάρξει αυστηρό σχέδιο για την αναδάσωση και το περιβάλλον. Καμία καθυστέρηση δεν είναι ανεκτή,

Τέλος εκφράζω την αμέριστη συμπαράσταση μας στους πληγέντες και τη στήριξη μας στο ανθρώπινο δυναμικό της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, των δήμων και τους εθελοντές που έδωσαν και δίνουν μάχη, για να μας προστατεύσουν».

ΚΚΕ: εγκληματική ανυπαρξία σχεδίου αντιπυρικής προστασίας

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του για τις μεγάλες πυρκαγιές σε Βαρυμπόμπη, Εύβοια και σε άλλες περιοχές της χώρας, αναφέρει τα εξής:

Το ΚΚΕ εκφράζει τη συμπαράστασή του στους κατοίκους των περιοχών που πλήττονται από τις πυρκαγιές, στο προσωπικό της πυροσβεστικής και των άλλων δημόσιων υπηρεσιών που δίνουν μια ηρωική μάχη σε δύσκολες συνθήκες.

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους του Κόμματος, να συνεχίσουν μαζί με το λαό να πρωτοστατούν για τη βοήθεια και την αλληλεγγύη σε όσους έχουν ανάγκη, για την οργάνωση της διεκδίκησης των αναγκαίων μέσων και υποδομών αντιπυρικής προστασίας και στήριξης των πληγέντων. Τους καλούμε επίσης σε όλες τις περιοχές της χώρας να είναι σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση.

Για μία ακόμη φορά ζούμε τις τραγικές και οδυνηρές συνέπειες από την εγκληματική ανυπαρξία ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη. Οι ανυπολόγιστες καταστροφές σε όλη τη χώρα έρχονται να προστεθούν στις αμέτρητες καταστροφικές συνέπειες που βιώνει ο λαός, ύστερα από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς.

Η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ είναι μία ακόμη αυτουργός σε αυτό το διαρκές και κατά συρροή έγκλημα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, της λαϊκής περιουσίας κι απειλής της ανθρώπινης ζωής, που βαραίνει διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.

Τα “ακραία καιρικά φαινόμενα” και η “κλιματική αλλαγή” αξιοποιούνται ως εύκολες δικαιολογίες και βολικό “καταφύγιο”, για να κρυφτούν οι διαχρονικές ελλείψεις, η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση υπηρεσιών, η ανεπάρκεια σε μέσα κι υποδομές, η απουσία μέτρων πρόληψης. Ειδικά, όσον αφορά τη Βαρυμπόμπη επρόκειτο για μια φωτιά λίγα μόλις μέτρα από τον αστικό ιστό της πρωτεύουσας, με ήπιους ανέμους και σε μία μορφολογικά προσβάσιμη περιοχή. Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού, ότι “ευτυχώς δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές”, δείχνουν τα όρια της αντιλαϊκής πολιτικής που στον 21ο αιώνα, παρά τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, καταστρέφει το περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.

Για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι η αντιπυρική προστασία δεν είναι μόνο η κατάσβεση, αλλά κυρίως η πρόληψη στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασών, με τις απαραίτητες αντιπυρικές ζώνες, τους καθαρισμούς, τις υποδομές κλπ, που τελικά θυσιάζονται στο βωμό της λογικής “κόστους – οφέλους” που διέπει και τον τομέα της αντιπυρικής προστασίας. Η διαχρονική στρατηγική που δίνει βάρος στην καταστολή και όχι στην πρόληψη, που διέσπασε οργανικά και επιχειρησιακά αυτούς τους δύο τομείς, απέτυχε παταγωδώς.

Επιβεβαιώνεται, επίσης, ότι η εμπορευματοποίηση της γης και ο χωροταξικός σχεδιασμός, που έχει ως κριτήριο το κέρδος, οδηγώντας σε “μεικτές ζώνες” -οικιστικές και δασικές- λειτουργούν σαν εύφλεκτη ύλη και τις συνέπειες τις πληρώνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι.

Όλα τα παραπάνω ευθύνονται, ειδικά για την εξέλιξη της φωτιάς στη Βαρυμπόμπη. Πρόκειται για μια περιοχή δίπλα σε πυκνό και εύφλεκτο δάσος, όπου δεν είχαν γίνει οι αναγκαίες παρεμβάσεις, μία περιοχή, όπου συγκεντρώνονται βασικές υποδομές της πρωτεύουσας (δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης κλπ), εκτεθειμένες και κακοσυντηρημένες που λειτουργούν σαν “βόμβες”, μία περιοχή που γειτνιάζει ακόμη και με βιομηχανική ζώνη και που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανυπολόγιστες συνέπειες.

Εδώ και τώρα η κυβέρνηση οφείλει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε:

1. Να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες υποδομές και τα μέσα – έστω και τώρα - για να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα, καθώς βρισκόμαστε στο μέσο της αντιπυρικής περιόδου.

2. Να υπάρξει άμεσα καταγραφή των ζημιών και ολική αποζημίωση των περιουσιών των λαϊκών οικογενειών.

3. Να υπάρξουν άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών δομών Υγείας με προσωπικό και μέσα για όσους έχουν ανάγκη.

4. Να υπάρξουν άμεσα μέτρα ασφαλούς στέγασης, καθαριότητας και υγιεινής, ένδυσης και σίτισης των πυρόπληκτων οικογενειών.

5. Να υπάρξει η άμεση αποκατάσταση της ύδρευσης και της ηλεκτροδότησης στις περιοχές που επλήγησαν.

Ο σχεδιασμός και τα μέτρα αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής προστασίας δεν είναι πολυτέλεια. Αφορούν την ανθρώπινη ζωή, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τις λαϊκές ανάγκες, όμως δεν υλοποιούνται γιατί -για τους καπιταλιστές και το αστικό κράτος- αποτελούν κόστος, χωρίς προσδοκώμενα κέρδη. Είναι η ίδια πολιτική που τσακίζει το σύνολο των εργατικών-λαϊκών δικαιωμάτων. Γι’ αυτό κι απαιτείται η διεκδίκηση ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης που δεν δε θα υπηρετεί το κέρδος, αλλά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

ΜεΡΑ25: προστασία των καμμένων εκτάσεων

Από το γραφείο Τύπου του ΜέΡΑ25, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν όλη τη χώρα καταδεικνύουν τις διαχρονικές εγκληματικές ευθύνες των Κυβερνήσεων στη χώρα μας και ιδιαίτερα των μνημονιακών Κυβερνήσεων, όσον αφορά στην πυροπροστασία.

Πολιτικές που κατήργησαν την δασοπυρόσβεση και αποψίλωσαν το πυροσβεστικό σώμα από μέσα, υποδομές και προσωπικό, τη στιγμή που συνεχίζει η αθρόα πρόσληψη ειδικών φρουρών και η αγορά ακόμα και πολυτελών αστυνομικών οχημάτων -ακόμα και χθες ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλούσε για την αποστολή διμοιριών των ΜΑΤ στις πληγείσες περιοχές-!

Η διαχρονική αυτή απαξίωση της δημόσιας πυροπροστασίας συνδυάστηκε με την διαχρονική αδιαφορία για την αναδάσωση και την πραγματική προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστικός άλλωστε ο τρόπος με τον οποίο πριν 2 μήνες περίπου η Κυβέρνηση απέρριψε την τροπολογία του ΜέΡΑ25 να μην υπάρξει καμία αλλαγή χρήσης γης για 30 χρόνια στις καμένες αυτές εκτάσεις.

Το ΜέΡΑ25 ως το μοναδικό πραγματικά πράσινο ελληνικό κοινοβουλευτικό κόμμα, επιμένει στην ανάγκη της προστασία του φυσικού αυτού κάλους αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία της επανακατάθεσης της τροπολογίας για απαγόρευση αλλαγής χρήσης γης για 30 χρόνια. Ενώ παράλληλα προτείνουμε την άμεση επανασύσταση της υπηρεσίας δασοπυρόσβεσης και την αναβάθμιση της, ώστε μαζί με την απαραίτητη κάλυψη των κενών στο πυροσβεστικό σώμα και την δημιουργία ενός σώματος εφέδρων -όχι εποχικών- πυροσβεστών, να ανασυσταθεί και να ενισχυθεί η διαλυμένη, όπως δυστυχώς αποδεικνύεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι, πυροπροστασία της χώρας.

