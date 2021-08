Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – Πρεβολαράκη: με τη Βαλβέρδε στο δρόμο για το μετάλλιο

Η Κυρία της Ελληνικής Πάλης, θα αναμετρηθεί με μια παλιά της γνώριμη την οποία κέρδισε στην τελευταία τους αναμέτρηση το 2019 παίρνοντας την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το Ολυμπιακό όνειρο της Μαρίας Πρεβολαράκη ξεκίνησε απέναντι στην Βαλβέρδε και η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε ο δρόμος για το μετάλλιο να ξεκινήσει απέναντι στην ίδια αθλήτρια.

Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2019 η Κυρία της Ελληνικής Πάλης αντιμετώπισε την πρωταθλήτρια από το Εκουαδόρ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η νικήτρια έπαιρνε το μαγικό εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Πρεβολαράκη επικράτησε με 5-2 κι εξασφάλισε την πρόκριση.

Αύριο τα ξημερώματα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στο Ολυμπιακό τουρνουά απέναντι στην Βαλβέρδε. Ο αγώνας είναι για τη φάση των «16» και θα ξεκινήσει περίπου στις 7:00 ώρα Ελλάδας.

