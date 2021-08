Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Τήλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στο νησί. Το μέγεθος και το επίκεντρο.



Ασθενής σεισμική δόνηςη μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, στα ανοιχτά της Τήλου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 20 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Τήλου και το εστιακό βάθος του ήταν 10.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τρίτης σεισμός 5 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Εύβοια: Εγκλωβισμένοι σε χωριά και τραυματίες πυροσβέστες

Ολυμπιακοί Αγώνες: η εθνική πόλο με θρίαμβο στα ημιτελικά

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος την Πέμπτη (χάρτης)