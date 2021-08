Οικονομία

ΟΑΕΔ: ξεκινούν οι αιτήσεις για σχολές σε 33 ειδικότητες

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για 33 ειδικότητες στις Σχολές ΕΠΑ.Σ.

Σήμερα, Τετάρτη 4 Αυγούστου και ώρα 16:00, ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2021-22, σε 33 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 15 Σεπτεμβρίου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1998-2006 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet ΕΔΩ

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr > Εκπαίδευση >Εγγραφή σε σχολείο >Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) του ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην σχολή με την πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή.

Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 ευρώ για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα). Πανελλαδικά λειτουργούν 50 ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ που προσφέρουν σπουδές σε 33 ειδικότητες.

Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ:

• Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση

• Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

• Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα

• Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό

• Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές

• Δικαιούνται αναβολή στράτευσης

• Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι ειδικότητες για το σχολικό έτος 2020-21 είναι οι εξής:

• Αισθητικής Τέχνης

• Αργυροχρυσοχοΐας

• Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής

• Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

• Βοηθών Γενικής Νοσηλείας

• Βοηθών Φαρμακείου

• Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας

• Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου

• Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων

• Επεξεργασία Γούνας

• Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής

• Κομμωτικής Τέχνης

• Κτιριακών Έργων

• Μαγειρικής Τέχνης

• Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών

• Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

• Ξυλουργών - Επιπλοποιών

• Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

• Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων

• Τεχνιτών Αμαξωμάτων

• Τεχνιτών Εργαλειομηχανών

• Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

• Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου

• Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων

• Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

• Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών

• Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου

• Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας

• Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων

• Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων

• Υφάσματος - Ένδυσης

• Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου

• Ωρολογοποιίας

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ