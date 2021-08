Κοινωνία

Missing Alert για 31χρονο

Ώρες αγωνίας για τον νεαρό άνδρα. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Ένας 31χρονος άνδρας αγνοείται από το βράδυ του Σαββάτου 31 Ιουλίου, από το Αιγάλεω. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Χαραλαμπόπουλο, για την εξαφάνιση του οποίου, εξέδωσε ανακοίνωση το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρει το Missing Alert, "Στις 31/7/2021 βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Αιγάλεω, ο Χαραλαμπόπουλος Κωνσταντίνος, 31 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος των συγγενών του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Χαραλαμπόπουλος Κωνσταντίνος έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple".

