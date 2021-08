Οικονομία

ΕΛΓΑ: έκτακτη ενίσχυση από το Υπουργείο Οικονομικών

Επιβεβλημένη η αύξηση της επιδότησης του Οργανισμού για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών.

Όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Οικονομικών, «ενισχύεται από το Τακτικό Αποθεματικό του Υπουργείου Οικονομικών ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιχορήγηση του ΕΛ.Γ.Α. με το ποσό των 60.000.000 ευρώ, ώστε να καλυφθούν λειτουργικές δαπάνες προηγούμενων ετών».

«Με τον τρόπο αυτό, ο ΕΛ.Γ.Α. θα διαθέτει τα απαραίτητα ταμειακά διαθέσιμα για την κάλυψη τακτικών και έκτακτων αναγκών του», σημειώνει το οικονομικό επιτελείο.

