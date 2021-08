Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας από Σισμανόγλειο: 77 διακομιδές λόγω καύσωνα και φωτιάς

Σε ετοιμότητα το σύστημα υγείας για περιστατικά αναπνευστικών προβλημάτων μετά την πυρκαγιά. Σύσταση για μάσκες στα παιδιά.

Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο» επισκέφθηκε το πρωί ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον καθηγητή Πνευμονολογίας Παναγιώτη Μπεχράκη.

Από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη, το συγκεκριμένο νοσοκομείο τέθηκε σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας και αντιμετώπισε περιστατικά ήπιων αναπνευστικών προβλημάτων που παρουσίασαν κάτοικοι της γύρω περιοχής.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας, από τις 16:00 το απόγευμα της Τρίτης, μέχρι σήμερα στις 8:00, το ΕΚΑΒ έκανε συνολικά διακομιδές 77 περιστατικών με αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του καύσωνα και της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από την πυρκαγιά. Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε τους ανθρώπους της Υγείας για την προσπάθεια τους, καθώς και τους πυροσβέστες, την Πολιτική Προστασία, εθελοντές και αστυνομικούς.

Σε πλήρη ετοιμότητα βρισκόταν από χθες και το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ενώ το ΕΚΑΒ είχε ανεπτυγμένες δέκα ειδικές μονάδες και ασθενοφόρα, επί τόπου στα μέτωπα της πυρκαγιάς, καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τον κ. Μπεχράκη, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μία μαζική έκθεση του πληθυσμού σε εκπομπές από ένα δάσος που καίγεται. Όπως εξήγησε ο καθηγητής, ήπια συμπτώματα, συνήθως στη μύτη, και ερεθισμός στα μάτια και τον λαιμό, είναι συνηθισμένα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και κάποιος βήχας, εντονότερη δύσπνοια και αναπνευστική δυσφορία.

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι πρέπει να προστατεύονται ιδιαίτερα όσοι πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, αναπνευστικά νοσήματα καθώς και έγκυες, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά. Ο ίδιος συστήνει παραμονή στο σπίτι με κλειστές πόρτες και παράθυρα.

Αν κάποιος πρέπει οπωσδήποτε να βγει έξω, καλό είναι να εισπνέει από τη μύτη και να φορά καλή μάσκα που να προστατεύει από τα μικροσωματίδια τα οποία μπορούν να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα.

Ο καθηγητής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα μικρά παιδιά, τονίζοντας ότι αυτά που εισπνέουν σε χαμηλό ύψος από την επιφάνεια του εδάφους εισπνέουν τα σωματίδια σε μεγαλύτερη συγκέντρωση σε σχέση με τους μεγάλους που αναπνέουν από λίγο ψηλότερα.

Ο. Μπεχράκης συστήνει για τα παιδιά να μη βγαίνουν, να μην τρέχουν και να μην παίζουν εκτός, γιατί η έντονη κίνηση κάνει τον άνθρωπο να αναπνέει εντονότερα. Σε αυτή την περίπτωση, ο αέρας διεισδύει βαθύτερα και με μεγαλύτερη ροή και έτσι τα σωματίδια που είναι σε μεγαλύτερη συγκέντρωση σε χαμηλό ύψος προκαλούν μεγαλύτερη βλάβη.

