Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Αναλυτικά τα κρούσματα που εντοπίστηκαν ανά περιοχή, τις προηγούμενες 24 ώρες.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα, με τον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ να αυξάνεται σταδιακά.

Αυξημένος ήταν την Τετάρτη και ο αριθμός των ασθενών που έχασαν την ζωή τους το προηγούμενο 24ώρο.

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.856 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 2.856 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 20 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική τα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν ανέρχονται σε 830, ενώ στην Θεσσαλονίκηεντοπίστηκαν 230 νέες μολύνσεις. Στο Ηράκλειο επιβεβαιώθηκαν ακόμη 128 κρούσματα κορονοϊού, 107 στα Χανιά, 98 νέα κρούσματα στην Ρόδο και 80 στην Αχαΐα.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ:

