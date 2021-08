Οικονομία

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη - ΔΕΔΔΗΕ: Ολική καταστροφή γραμμής που ηλεκτροδοτεί 6000 καταναλωτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε στο δίκτυο η φωτιά.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη θα αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς μία από τις έξι γραμμές μέσης τάσης που παραμένει από χθες εκτός λειτουργίας, διασχίζει περιοχές όπου υπάρχει ακόμη φωτιά.

Αυτό αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ σε ενημέρωση για τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στο δίκτυο, σύμφωνα με την οποία οι άλλες 5 γραμμές που είχαν τεθεί εκτός επανηλεκτροδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως και κρίσιμες υποδομές στις οποίες περιλαμβάνεται το αντλιοστάσιο της ΕΥΔΑΠ.

Η γραμμή που έχει απομείνει εκτός και ηλεκτροδοτεί περίπου 6.000 καταναλωτές στη Βαρυμπόμπη και τμήμα των Αδαμών, έχει υποστεί ολική καταστροφή και για την αποκατάστασή της απαιτείται η αντικατάσταση 230 στύλων Μέσης και Χαμηλής Τάσης, εργασίες επιθεώρησης, συντήρησης και αντικατάστασης σε 10 περίπου χιλιόμετρα Δικτύου Μέσης Τάσης, 33 υποσταθμούς Μέσης Τάσης και 30 χιλιόμετρα Δικτύου Χαμηλής Τάσης καθώς επίσης και εργασίες στις παροχές Χαμηλής Τάσης.

Επί τόπου βρίσκονται περισσότερα από 200 άτομα τεχνικό προσωπικό (συνεργεία ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολάβων), τα οποία εργάζονται πυρετωδώς σε όλα τα σημεία που είναι δυνατή η πρόσβαση.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει τέλος ότι στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά δεν υπάρχει Δίκτυο Διανομής. Οι πλησιέστερες εγκαταστάσεις δικτύου βρίσκονται σε απόσταση περίπου 1.000 μέτρων.

Ειδήσεις σήμερα:

Δάφνη - Συζυγοκτόνος: με απάτησε πάνω στο κρεβάτι του γιού μας

Ολυμπιακοί Αγώνες: η εθνική πόλο με θρίαμβο στα ημιτελικά

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος την Πέμπτη (χάρτης)