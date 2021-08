Κοινωνία

Δάφνη - Συζυγοκτόνος: με απάτησε πάνω στο κρεβάτι του γιού μας

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 40χρονος, ο οποίος υποστήριξε πως η 31χρονη διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις και πως δεν κοιμόταν την στιγμή της επίθεσης.

Της Λίας Κοντοπούλου

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 31χρονης συζύγου του, στην Δάφνη.

Ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, άλλαξε υπερασπιστική γραμμή και υποστήριξε ότι η σύζυγός του δεν κοιμόταν όταν της επιτέθηκε και πως το θύμα διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο δράστης, «όταν την Πέμπτη το μεσημέρι άκουσα την καταγραφή της σεξουαλικής πράξης της συζύγου μου με τρίτο πρόσωπο πάνω στο κρεβάτι του γιου μας , δεν μπορούσε να το χωρέσει το μυαλό μου. Το επόμενο πρωί μπήκα στο δωμάτιου του γιου μας και ρώτησα τη γυναίκα μου γιατί το έκανε αυτό, αλλά μόλις είδα τόσο αυτή όσο και το κρεβάτι του γιου μας , θόλωσα και τη μαχαίρωσα χωρίς να περιμένω απάντηση. Η σύζυγος μου ήταν ξύπνια και απλά ήταν ξαπλωμένη αριστερά από το κρεβάτι του γιου μας».

O δράστης απορρίπτει τους ισχυρισμούς των γειτόνων που τον κατηγορούν για ενδοοικογενειακή βία.

Όπως υποστήριξε ο συζυγοκτόνος, «στις 11/7/2021 συνέβη ένας τσακωμός με την Anisa και τα γεγονότα ήταν αυτά που αναφέρω στην προανακριτική μου απολογία. Δεν θυμάμαι να φωνάζει «βοήθεια», ούτε ξέρω για ποιο λόγο οι γείτονες καταθέτουν τέτοιο πράγμα».

Στις 11 Ιουλίου η Σύλβια Μουρούτη γειτόνισσά της 31χρονης Ανίσα, είχε αναρτήσει στο προσωπικό της λογαριασμό μία δημοσίευση, μιλώντας για συχνούς τσακωμούς και εντάσεις από το διπλανό σπίτι, καταγγέλλοντας το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που μόλις άκουσε φωνές και φασαρία, δεν έμεινε αδιάφορη. Ενδιαφέρθηκε, ασχολήθηκε, κάλεσε την άμεση δράση, χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Μετά από 19 ημέρες, η ίδια ανάρτηση συνοδεύτηκε με τη φράση «Τη σκότωσε τελικά Μόνο αυτό έχω να πω».

Όπως είπε η Σύλβια Μουρούτη στον ΑΝΤ1, «πρακτικά κάλεσα την άμεση δράση για ενδοοικογενειακή βία.Το περιπολικό μετέβη και έφυγε. Έφτασα στο σημείο απογοήτευσης και έκανα μία ανάρτηση για το περιστατικό και το σύγκρινα με μία προσωπική μου εμπειρία, με παλαιότερη μάλλον εμπειρία μου σε σχέση με ένα πάρτι».

Οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η γειτόνισσα της 31χρονης ,δεν έπραξαν τα δέοντα, έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

