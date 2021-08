Κόσμος

Μπαγκλαντές: δεκάδες νεκροί από κεραυνό σε γαμήλιο πάρτι

Σε θρήνο μετατράπηκε το γλέντι εν πλω για τον γάμο του ζευγαριού.

(εικόνα αρχείου)

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν σήμερα, όταν κεραυνός έπληξε μια γαμήλια εκδήλωση, που πραγματοποιείτο σε ένα πλεούμενο, στο βορειοδυτικό Μπαγκλαντές, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο κεραυνός σημειώθηκε στην περιοχή, την ώρα που το πλεούμενο έφθανε στις όχθες του ποταμού Πάντμα στην πόλη Σιμπγκάντζ, καθώς οι καλεσμένοι κατευθύνονταν στο σπίτι της νύφης, είπε ο αξιωματικός της αστυνομίας Φαρίντ Χοσαΐν.

«Έχουμε πληροφορίες για 17 ανθρώπους που πέθαναν και άλλους που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», περιέγραψε ο Χοσαΐν.

Δέκα τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είπε ο πυροσβέστης Μεχερούλ Ισλάμ. Ο γαμπρός βρίσκεται μεταξύ των τραυματιών.

Οι κεραυνοί σκοτώνουν κάθε χρόνο εκατοντάδες ανθρώπους στο Μπαγκλαντές, το οποίο κήρυξε το φαινόμενο φυσική καταστροφή το 2016, όταν περισσότεροι από 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν τον μήνα Μάιο, μεταξύ αυτών 82 σε μια μόνο ημέρα.

