Κορονοϊός: ντετέκτιβ - “τουρίστες” θα διαλύουν τα παράνομα πάρτι

Τι προβλέπει το σχέδιο των ισπανικών Αρχών για την αντιμετώπιση των παράνομων πάρτι, που είναι σε έξαρση. Ποια προσόντα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι ντετέκτιβ.

Η Ίμπιζα αναζητά ιδιωτικούς ντετέκτιβ, οι οποίοι θα μπορούν να υποδυθούν τους τουρίστες και θα βοηθήσουν να σταματήσουν τα παράνομα πάρτι στην ισπανική νήσο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 30-40 ετών και να μπορούν να αναμειχθούν, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί, με τους θαμώνες των πάρτι. Στόχος τους θα είναι να βρίσκουν πότε και πού γίνονται τα παράνομα πάρτι και να ειδοποιούν την αστυνομία.

Οι αρχές της νήσου αναζητούν βοήθεια έπειτα από έναν μεγάλο αριθμό παράνομων πάρτι που θεωρούνται εν μέρει υπεύθυνα για την εκτόξευση των κρουσμάτων covid-19.

«Οι (αιτούντες) πρέπει να είναι ντετέκτιβ, όμως πρέπει να μοιάζουν με τουρίστες, προκειμένου να μπορούν να αναμειχθούν με τους ανθρώπους που πηγαίνουν στα πάρτι», είπε στο Ρόιτερς ο Μαριάνο Χουάν Κολομάρ, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της νήσου, συμπληρώνοντας «θέλουμε αυτοί οι "κατάσκοποι" να δίνουν πληροφορίες στην αστυνομία σχετικά με την τοποθεσία όπου θα διεξάγονται τα πάρτι, επομένως να μπορέσουμε να σταματήσουμε τους ανθρώπους να πηγαίνουν εκεί και να αποτρέψουμε νέα ξεσπάσματα κορονοϊού».

Οι Βαλεαρίδες Νήσοι, στις οποίες περιλαμβάνεται η Ίμπιζα, ανακοίνωσαν σήμερα τον μεγαλύτερο αριθμό μολύνσεων των τελευταίων δύο εβδομάδων, με 916 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους.

Πολλά από τα κλαμπ της Ίμπιζας είναι κλειστά και τα μπαρ και τα εστιατόρια πρέπει να κλείνουν στη 1 το πρωί, λόγω των περιορισμών Covid-19, όμως πάρτι διεξάγονται κρυφά σε μεγάλες ιδιωτικές βίλες.

Ο αριθμός των παράνομων πάρτι έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με τους θαμώνες να πληροφορούνται την τοποθεσία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μόλις 30 λεπτά πριν από την έναρξη του πάρτι.

Τα εισιτήρια εισόδου κοστίζουν περίπου 100 ευρώ, σύμφωνα με την αστυνομία. Τα πρόστιμα για τη διεξαγωγή παράνομων πάρτι στις Βαλεαρίδες Νήσους κυμαίνονται μεταξύ 100.000-300.000 ευρώ.

